"Зеленая энергетика" – мировой тренд, но новые СЭС и ВЭС сейчас строить не надо, – Минэнерго

В ближайшем будущем в Украине будут выводить из эксплуатации некоторые энергоблоки атомных электростанций. Об этом заявила и.о. главы Минэнерго Ольга Буславец.

При этом, выведение из эксплуатации энергоблоков не зафиксировано в тарифе на атомную генерацию, говорит министр.

"В сегодняшнем тарифе и цене на атомную генерацию не учтена цена на выведение из эксплуатации атомных блоков, которое будет постепенно проходить у нас уже в ближайшем будущем. Эти траты нужно будет учесть в тарифе", – рассказала она.

Также Буславец говорит, что "зеленая энергетика" – это мировой тренд, но сейчас тариф на нее в Украине действительно слишком большой.

"Этот вопрос нужно было решать еще в прошлом году. В последнее время много общаемся с инвесторами... в ближайшее время соберем их и будем готовы прийти к конечной цели переговоров и подписанию меморандума", – говорит она.

Меморандум должен будет стать основой для законопроекта об уменьшении "зеленого тарифа" и обязательной В ответственности за "небалансы" (баланс мощностей, – ред.).

По ее словам, Украине нужно "остановить новое строительство "солнца" и "ветра" по "зеленому тарифу" и перейти на аукционную модель поддержки.

Кроме того, Буславец прокомментировала отключение некоторых энергоблоков, согласно новому прогнозному энергетическому балансу.

"В Украине работают 15 атомных блоков. Зимой ремонтируют 4-5 блоков, а летом, когда уменьшается сезонное потребление, еще дополнительно выводят блоки атомных стандций. Это принятая практика. Это нормально. Блоки нужно ремонтировать, перезагружать топливо в них и т.д.", – добавила министр.

Как ранее сообщал Фокус:

10 июня президент Владимир Зеленский внес в Раду безотлагательный законопроект о возвращении "зеленого" тарифа домашним СЭС на земле мощностью до 30 кВт.

Тогдашний представитель президента в Раде Андрей Герус заявил, что "обнуление тарифов мелким электростанциям украинцев, которые инвестировали свои сбережения в домашние СЭС, несправедливо" и Зеленский должен исправить эту ошибку.