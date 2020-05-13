Прогнозы способствуют. В НБУ говорят, что могут снизить ставку в этом году

Экономика
Сейчас в Украине учетная ставка НБУ зафиксирована на уровне 8%. Это самая низкая ставка в истории Украины

Национальный банк Украины может снизить учетную ставку в 2020 году. Об этом с трибуны Верховной Рады заявил глава НБУ Яков Смолий.

По его словам, снижению ставки "способствуют все макроэкономические прогнозы".

"Низкая инфляция и снижение учетной ставки способствовали снижению стоимости ресурсов, которые сегодня коммерческие банки могут направлять на поддержку бизнеса и экономики", – заявил глава НБУ.

Также Смолий добавил, что основное задание для банковской системы после карантина – поддержка предприятий. Это должно помочь быстро восстановить экономику и снизить к минимуму падение ВВП. 

Кроме того, в Нацбанке напомнили, что в апреле этого года учетная ставка снизилась с 11% до 8%. Если же учесть и 2019 год, то ставку снизили до текущего уровня с 18%. Нынешняя учетная ставка – самая низкая в истории Украины.

Как ранее сообщал Фокус:

  • Ожидается, что в 2021 году начнется постепенное восстановление, прогноз – рост на 2,4% (от низкого уровня 2020 года), разброс оценок от 1,5% до 4,4%.