Время курьеров. Пошел ли карантин на пользу сфере доставки

Товары для личных потребностей

Пока вся страна сидела дома на карантине, улицы украинских городов заполонили курьеры. Для части потерявших работу граждан это занятие стало одной из немногих возможностей свести концы с концами. А для запертых по квартирам украинцев покупки онлайн с доставкой оказались чуть ли не единственным способом обновить гардероб или отведать ресторанной еды. Благодаря этому доставка – один из немногочисленных бизнесов, которым в период карантина удалось наращивать показатели и открывать новые направления.

Действительно, практически все опрошенные Фокусом операторы рынка доставки сообщают о значительном увеличении нагрузки. Компания “Новая почта” (обеспечивает отправку и доставку по Украине и миру, в том числе из интернет-магазинов) в апреле 2020 года доставила посылок на 12% больше, чем в марте. В первые дни после объявления карантина в компании наблюдали некоторое снижение динамики, однако позднее показатели восстановились и улучшились.

Особенно выросла в “Новой почте” доля небольших посылок граждан, заказывающих товары онлайн для личных потребностей, тогда как количество грузов от 30 кг и палет, которые в основном отправляли бизнес-клиенты, уменьшилось.

Если раньше украинцы чаще предпочитали доставку из отделения в отделение, то во время карантина все больше заказывали ее от дверей до дверей. Так, в “Новой почте” объем отправок с адреса на отделение в апреле вырос на 19%, а из отделения на адрес – на 22%. Из-за подобного изменения трендов компании потребовались дополнительные рабочие руки, о чем подробнее пойдет речь ниже.

В компании Meest (обеспечивает отправку и доставку по Украине и миру, в том числе из интернет-магазинов) в апреле 2020 года количество посылок от операторов электронной коммерции увеличилось на 45%. Отправления на почтоматы Meest, которые в условиях эпидемии стали самым безопасным способом получения посылок, выросли на 40%.

В компании Glovo в Украине (осуществляют доставку из супермаркетов, аптек и ресторанов через мобильное приложение силами независимых курьеров) сообщают, что за последние месяцы количество активных пользователей приложения Glovo выросло более чем в два раза. Объясняют эту тенденцию тем, что карантин заставил людей поменять привычки и активнее задействовать онлайн-сервисы, службы доставки и e-commerce.

В категориях «Супермаркеты» и «Аптеки» количество заказов в приложении Glovo за первый месяц карантина выросло в среднем на 40%. При этом доля безналичного расчета, которая до карантина составляла около 50%, по состоянию на середину мая достигла 64%.

В сервисе Raketa (доставка заказов из ресторанов и супермаркетов с привлечением независимых курьеров) в марте 2020 года количество заказов также увеличилось на 40%, а в апреле показатели выросли почти вдвое.

Как приспособились к карантину

Работа в период карантина создала для операторов рынка доставки не только дополнительные возможности, но и множество неудобств. Если сотрудников офиса и кол-центров можно было практически сразу перевести на удаленку, то работников отделений, терминалов, складов и т. п. при неработающем транспорте приходилось как-то доставлять на рабочие места.

В “Новой почте”, например, с этой целью разработали маршруты автобусов, проходящие рядом со станциями метро, где живут сотрудники, и рассчитали количество рейсов, чтобы перевозить не более 20 человек за один раз. Некоторых сотрудников перевели на объекты, расположенные в пешей доступности от их жилья.

Добавило проблем операторам и закрытие торговых центров на карантин. “Доступа к отделениям, расположенным в ТРЦ, не было. Поэтому мы организовали оперативное перенаправление всех посылок и грузов из этих отделений в ближайшие к ним”, – рассказывают в “Новой почте”.

В Glovo к карантинным условиям пришлось адаптировать процесс обучения новых курьеров и перевести в онлайн тренинг-сессии, инструктаж по безопасной доставке и тестирование. После успешного прохождения этого этапа новых курьеров приглашали в Glovo-центры группами по три человека, чтобы вручить фирменный желтый рюкзак с логотипом компании, защитные маски и антисептик.

Сегмент доставки еды после объявления карантина столкнулся с потерей некоторых ресторанов-партнеров. “Часть заведений, не готовых к переходу на работу только на доставку, закрылись, но к Raketa подключились сотни новых ресторанов, которые ранее откладывали или не рассматривали работу со службами доставки”, – говорит представитель сервиса Raketa. Это не только компенсировало потери, но и обеспечило рост.

Впрочем, самым сложным моментом, по словам собеседника Фокуса, стало обеспечение курьеров достаточным количеством средств защиты в первые недели карантина. Напомним, маски и дезинфекторы в этот период стали особо дефицитным товаром, а цены на них взлетели в разы, за счет чего у компаний выросли не только обороты, но и издержки.

Пристанище для безработных

В период карантина многие остановленные предприятия массово увольняли людей или отправляли их в отпуск за свой счет. Тем временем службы доставки ощутили потребность в новых кадрах, прежде всего неквалифицированных. Поэтому те, кто остался за бортом, могли надеяться на трудоустройство в сфере доставки вне зависимости от специальности и опыта.

“В связи с ростом онлайн-торговли и, соответственно, числа посылок мы активно увеличиваем количество курьеров и работников склада. Рекрутинг происходит непрерывно”, – делится представитель Meest Group.

В “Новой почте” за период карантина дополнительно наняли 2,5 тыс. человек (курьеров, операторов, грузчиков, приемщиков терминалов). “Вакансии заполняются быстро. Мы получаем в разы больше резюме, чем открыто вакантных позиций”, – комментируют ситуацию в компании.

Зарплаты такого персонала в целом соответствуют среднему уровню по Украине. Грузчикам, операторам отделений, курьерам (пешим или на электроскутере компании), комплектовщикам предлагают около 8–13 тыс. грн в месяц.

Если в службах доставки, как правило, трудоустраивают официально на полный рабочий день с предоставлением стабильной зарплаты, выходных и отпусков, то работа с мобильными платформами не выступает традиционной формой занятости.

Например, в Glovo курьеры не являются сотрудниками компании. Подключившись к платформе, они самостоятельно выбирают время и территорию для работы. Соответственно, их доходы зависят исключительно от количества выполненных ими заказов и могут быть как ниже, так и выше названных ставок. По такому же принципу организована деятельность Raketa и Uber Eats.

Как утверждают в Glovo, в Украине курьер, который работает в зоне с высокой частотой заказов и доставляет их пять дней в неделю по восемь часов в день, может заработать не менее 20 тыс. грн. По данным сервиса Raketa, курьер, выполняя за полный рабочий день в среднем по 10–15 заказов, получает в месяц 15–25 тыс. грн. Однако на деле показатели могут быть куда скромнее, что зависит в том числе и от погоды.

Готовых сотрудничать с подобными платформами в период карантина только прибавилось. Активных курьеров на платформе Glovo стало на 20% больше, что помогло избежать перегрузки в условиях роста спроса. К службе Raketa за два месяца карантина присоединились сотни новых курьеров, и, как утверждают в компании, на одну вакансию приходится десять желающих работать.

Карантин как стимул

Пока компании из других секторов бизнеса отказывались от реализации намеченных планов и сосредоточивались на выживании, сфера доставки интенсифицировала развитие. Операторы рынка продолжают расширять деятельность и осваивать новые ниши.

“У нас появилось очень много новых проектов и нововведений, – рассказывают в Meest Group. – Часть была связана с дополнительным спросом на определенные услуги, некоторые планировали реализовать ранее”. В частности, отвечая на вызовы времени, компания Meest запустила собственную авиадоставку коммерческих грузов из Пекина и Гуанчжоу (Китай). А для украинцев в Северной Америке создала портал для организации доставки продуктовых и бытовых наборов в Украину для помощи родным и близким во время пандемии.

“Карантин ускорил реализацию проекта по установке почтоматов – полностью бесконтактного способа доставки посылок. Для удобства клиентов мы размещаем почтоматы преимущественно возле продуктовых магазинов”, – продолжают в “Новой почте”. Активно развивать это направление компания начала в марте, а к концу карантина в 29 населенных пунктах установили уже 400 почтоматов.

Тем временем в Glovo в период карантина продолжили расширение географии сервиса – в дополнение к 20 ранее подключенным городам дистанционно запустили работу в Борисполе, Броварах и Кривом Роге.

Также сервис Glovo продолжает развитие бизнес-модели dark kitchen, или «облачная кухня». Компания открывает кухонные помещения, предназначенные исключительно для приготовления блюд для пользователей сервиса доставки, и сдает их в аренду ресторанам-партнерам. Доступ к dark kitchen есть только у поваров, ресторанного персонала и курьеров Glovo. Первая такая "облачная кухня" уже работает в Киеве. Благодаря этому у предпринимателей, многие из которых пострадали из-за закрытия заведений общепита, появляется возможность начать бизнес с минимальными инвестициями.

В компании Raketa в период карантина также научились в кратчайшие сроки подключать новые города. За последние два месяца Raketa покрыла Вишневое, Павлоград, Винницу, Полтаву, Запорожье и Кривой Рог. Кроме того, компания запустила доставку продуктов из супермаркетов, хоть изначально внедрение такой услуги планировалось на более поздний срок.

Потеря бойца: как жить без Uber Eats

Казалось бы, карантин для служб доставки – самое время, чтобы наращивать обороты. Однако в этот период сервис Uber Eats (доставляет еду из ресторанов) объявил о своем уходе из Украины в начале июня 2020 года.

Как объяснили в компании Uber, это решение приняли на основе изучения бизнес-показателей на рынке доставки еды, так как компания как глобальный игрок должна разумно оценивать соответствие продукта рынку и распределение ресурсов по миру. Свои усилия Uber Eats теперь сосредоточит на других рынках Европы и мира, где показатели бизнеса растут намного быстрее.

Возможно, на решение Uber Eats повлияло то, что в сравнении с другими странами украинцы отнюдь не часто заказывают еду из ресторанов на дом. Если в Китае, по информации Glovo, среднемесячное количество заказов доставки еды на каждого жителя страны достигает девяти, в Великобритании – трех, то на одного украинца приходится всего 0,02 заказа в месяц.

“Украинский рынок доставки потерял игрока высокого уровня, который вместе с нами инвестировал в развитие этой сферы, – прокомментировали событие в компании Glovo в Украине. – Украинский рынок все еще довольно мал, и потому мы не соперничаем с другими сервисами, а вместе развиваем культуру потребления, повышаем пенетрацию (проникновение. – Фокус) онлайн-платежей и оживляем бизнес украинских городов”.

В компании Raketa тоже сожалеют о потере сильного конкурента. “Особого перераспределения сил на рынке не будет, поскольку Raketa вытеснила Uber Eats на 3-е место (после Glovo в сегменте доставки еды. – Фокус) еще в начале года. Остальные игроки пока откровенно слабы, поэтому на борьбу за 3-е место теперь будет интересно посмотреть”, – прокомментировал представитель компании Raketa.

Продолжение следует

Компании, работающие в сфере доставки, уверены, что снятие карантинных ограничений не ухудшит динамику их бизнеса.

“Рынок почтово-логистических услуг будет и дальше расти, поскольку карантин дал потребителям возможность почувствовать удобство онлайн-шопинга, а ритейлеры сумели мобилизоваться и оперативно перестроить работу на онлайн-направление”, – говорят в Meest Group. Впрочем, из-за нестабильной экономической ситуации в компании не исключают, что доставка продуктов, косметики, товаров для медицинской защиты. продолжит расти, а одежды и обуви – упадет.

“Мы считаем, что офлайн-торговля восстановится после карантина, – заключают в “Новой почте”. – Но многие украинцы, которые оценили преимущества онлайн-шопинга и быстрой доставки во время карантина, сохранят эту привычку и после его отмены. Поэтому мы прогнозируем дальнейший рост рынка доставки в нашей стране”.