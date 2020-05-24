За год цена упала на миллиард. Одесский стадион "Черноморец" продали с 17 попытки

Одесский стадион "Черноморец" удалось продать на аукционе с 17 попытки. Об этом сообщает Думская со ссылкой на Фонд гарантирования вкладов.

По данным издания, стадион продали иностранной компании за 193 млн гривен. Торги состоялись 22 мая.

В то же время, по данным программы про футбол Tatotake, стадион купила американская компания за 139 млн грн. Она уже якобы внесла 10% от суммы.

Впервые стадион попытались продать в мае прошлого года за 1 млрд 139 млн грн, но за 16 проведенных с того времени аукционов покупатель так и не нашелся, а цена комплекса упала почти на миллиард гривен.

Кроме футбольной арены, гостиницы, фитнес-центра, паркинга и другой недвижимости покупатель получит оставшиеся от обанкротившегося бывшего владельца "Имэксбанка" требования по 40 кредитным договорам, в которых арена выступала залоговым имуществом.

Как ранее сообщал Фокус:

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) приобрел на "голландском" аукционе за 306,3 млн грн здание головного офиса ликвидируемого банка "Надра" общей площадью 11,33 тыс. кв. м (основная площадь – 5,4 тыс. кв. м).