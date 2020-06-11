Нацбанк установил учетную ставку на рекордно низком уровне 6%

Правление Национального банка приняло решение понизить учетную ставку на 2 процентных пункта – до 6%. Новая ставка начнет действовать с 12 июня. Это самый низкий уровень ставки за всю историю Украины, сообщил НБУ.

Объясняя причины уменьшения ставки, в Нацбанке отметили, что инфляция в апреле–мае колебалась вокруг отметки 2% и была меньше, чем ожидалось, и ниже целевого диапазона 5% ± 1 п.п.

Инфляционное давление оставалось слабым прежде всего из-за ощутимого падения потребительского спроса на продукты питания и товары не первой необходимости. Кроме этого, инфляцию сдерживало удешевление энергоносителей, увеличение предложения овощей и замораживание цен на значительное количество услуг во время карантина. Эти факторы нивелировали эффекты мартовского ослабление гривны и все еще повышенного спроса на отдельные товары в первой половине апреля, которые на сегодня полностью исчерпаны.

С высокой вероятностью потребительский и инвестиционный спрос будет оставаться подавленным дольше, чем прогнозировалось в апреле. С одной стороны, это будет удерживать инфляцию ниже целевого уровня дольше, чем предусматривает апрельский прогноз. С другой стороны, это означает, что падение украинской экономики может быть более глубоким, чем ожидалось. Такое развитие событий требует дальнейшего смягчения монетарной политики для поддержания экономики на этапе постепенного свертывания карантина.

В условиях высокого уровня неопределенности дальнейшая монетарная политика Национального банка будет зависеть прежде всего от:

глубины падения потребительского спроса, которое ослабляет инфляционное давление,

скорости восстановления деловой активности на фоне смягчения карантина, которое ускорит рост цен.

Следующее заседание правления Национального банка, на котором ставка может быть изменена, состоится 23 июля.

Напомним, снижение учетной ставки напрямую влияет на стоимость денег в экономике (чем выше ставка, тем дороже доступ к деньгам). То есть кредиты могут стать дешевле, но и ставки по депозитам снизятся.

Как ранее сообщал Фокус: