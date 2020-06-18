Павел Дуров призвал к бойкоту магазинов Google Play и App Store из-за "безумной" комиссии

Основатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров призвал пользователей отказаться от установки приложений из Google Play и App Store. Причиной он назвал комиссию в 30%, которую платят разработчики с покупок в мобильных приложениях, установленных через эти магазины.

"Apple и Google навязывают безумный налог в 30% на все цифровые товары, продаваемые на каждом мобильном телефоне в мире. Результат – пользователи платят более высокие цены, стартапы и целые индустрии разрушаются или никогда не появляются. Регуляторы игнорируют этот абсурд 10 лет", – написал Дуров в Twitter.

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Он предложил в качестве решения проблемы устанавливать приложения напрямую или через альтернативные магазины приложений. И добавил, что сам несколько лет использует телефоны на Android, поскольку эта операционная система позволяет устанавливать сторонние приложения. Однако сейчас Google пытается усложнить этот процесс. "Этим компаниям нельзя позволить ограничивать свободу миллиардов людей", – резюмировал Дуров.

На днях Еврокомиссия начала расследование против Apple из-за правил, установленных в App Store и Apple Pay. Она проверит, законно ли в App Store взимают с разработчиков комиссию в 30% за покупки в приложениях. ЕК проверит и то, законно ли запрещать разработчикам информировать пользователей об альтернативных способах оплаты контента (например, через сайт сервиса, где стоимость контента может быть меньше, чем в приложении). Комиссия также проверит, не нарушает ли компания законодательство Евросоюза, позволяя использовать NFC в iPhone только для Apple Pay.

Как ранее сообщал Фокус: