Черная метка. Как налог "за пиратство" поднимет цены на технику

Соглано новым правилам, дополнительная наценка на принтер должна составить 4,71%, карты памяти — 3,01%, копировальный аппарат — 2,7%, офисную бумагу — 1,95%, компьютерный жесткий диск или музыкальный центр — 2,61%, ноутбуки, компьютеры или мобильные телефоны — 0,52%, телевизоры — 0,44%. Собранный с продажи техники налог планируют выплачивать авторам контента, в частности собственникам программного обеспечения, популярным исполнителям, писателям и т. д.

Пиратство интеллектуальной продукции у нас в стране процветало с момента обретения Украиной независимости. Отчасти это объясняется бедностью, отчасти — высокой толерантностью общества к нелегальному использованию контента. Многие украинцы до сих пор не считают это правонарушением.

Долгая песня о главном

Многие годы Запад без устали выражал "глубокую обеспокоенность" массовым несоблюдением авторских прав в Украине. В отчете Еврокомиссии о защите прав интеллектуальной собственности за 2019 год Украину вместе с Индией, Турцией, Индонезией и Россией отнесли к группе стран, где имеются "серьезные системные проблемы в области охраны и защиты прав интеллектуальной собственности и наносится значительный вред бизнесу ЕС". Хуже, чем в этих странах, с точки зрения Еврокомиссии, дела обстоят только в Китае. Кроме этого, из года в год Украина попадает в список 301 (Special 301 report) как одна из наиболее пиратских стран. Его готовит Офис торгового представителя США (USTR).

Звездный десант. В течение многих лет авторы и исполнители в Украине недополучают вознаграждение за использование их интеллектуальной собственности

Анализируя принятый Верховной Радой закон, Андрей Корой, юрист практики телекоммуникаций медиа и технологий юридической компании Juscutum, напоминает, что отчисления за "частное копирование" с продажи носителей, которые могут записывать и воспроизводить произведения искусства, в Украине давно есть. Их ввели еще в 2003 году как некую подушку безопасности для покрытия возможных рисков незаконного копирования произведений. Однако изменение технологий, с помощью которых можно копировать информацию, потребовало новых решений. Так, в 2018 году появился Закон "Об эффективном управлении имущественными правами правообладателей в сфере авторского права и (или) смежных прав". За это Еврокомиссия похвалила Украину, отметив, что принятие документа свидетельствует "о больших усилиях по реформированию этой области". Теперь же народные депутаты приняли закон, устанавливающий механизм сбора для каждого вида техники. "Распределением и выплатой вознаграждения авторам должны заниматься организации коллективного управления (ОКУ), созданные авторами и исполнителями. От их имени ОКУ могут заключать договоры с пользователями, согласовывать размер вознаграждения (роялти) и собирать его, распределять и выплачивать", — рассказывает о сути нововведений Анастасия Заднипряная, юрист адвокатской компании "Борисенко и партнеры". Взимать сбор ОКУ должны с импортеров товаров.

Пока закон ждёт президентской подписи, Мин­экономразвития дало разрешение взимать новый налог двум частным ОКУ — "Всеукраинскому агентству авторских прав" и "Украинскому музыкальному альянсу". Первое будет осваивать сборы с бумаги и копировальных устройств, второй — со смартфонов, планшетов, ноутбуков и телевизоров. Как уточняет Заднипряная, 20% от суммы сборов пойдёт на их администрирование, остальные 80% выплатят правообладателям.

Алгоритм и прозрачность процедуры распределения собранных средств между авторами вызывает вопросы. Олег Дерлюк, управляющий партнер юридической компании Stron, не исключает, что будет рейтинговая система популярности произведения. В таком случае лучший кусок пирога достанется представителям массовой культуры. Для того чтобы механизм заработал, ОКУ осталось согласовать с импортерами техники и расходных материалов размер тарифов. В обеих уполномоченных ОКУ уже предложили, а Министерство экономики опубликовало предполагаемые размеры отчислений (указаны в начале статьи). Однако переговоры по этому поводу с бизнесом заморожены до окончания карантина.

За справедливость

Накануне принятия нового закона поддержать его в коллективном видеообращении призвали представители украинского шоу-бизнеса, входящие в авторскую организацию УААСП. В их числе Валерий Харчишин (Друга ріка), Тарас Тополя и Сергей Вусик (Антитела), Олег Фагот Михайлюта (ТНМК) и др.

Многие годы Запад без устали выражал "глубокую обеспокоенность" массовым несоблюдением авторских прав в Украине

Они акцентировали внимание на том, что в течение многих лет авторы и исполнители в Украине недополучают вознаграждение за использование их интеллектуальной собственности. Из-за этого в государстве тормозится развитие креативных индустрий, как следствие — экономики. В такой ситуации львиную долю доходов артисты получали за счёт концертной деятельности. Однако с отменой массовых мероприятий представители шоу-бизнеса остались без привычного заработка.

В Минэкономразвития законодательные изменения тоже поддерживают. Там надеются, что это ускорит исключение Украины из перечня стран-пиратов (списка 301), лишив США возможности спекулировать на этой теме для введения экспортных санкций.

В случае, если механизм заработает и с продажи техники и расходных материалов к ней будут взимать дополнительный сбор в пользу авторов, Украина приблизится к западным стандартам. Как отмечает Андрей Корой, сборы на частное копирование — мировая практика, в государствах — членах ЕС тариф составляет в среднем 5–7%.

Презумпция виновности

Нововведения, которые выглядят обоснованными и справедливыми с точки зрения авторов контента, вызвали недоумение у бизнесменов и потребителей. Ведь, следуя логике законодателей, каждый покупатель компьютера, смартфона или пачки офисной бумаги — по умолчанию злостный нарушитель авторских прав и обязан за это платить. "Те, кто не используют пиратский контент, а покупают электронные книги или слушают музыку через платные подписки, заплатят дважды", — подчеркивает Заднипряная. То есть добропорядочных пользователей предложенная инициатива будет демотивировать покупать контент.

Эксперты ставят под сомнение целесообразность взимания такого сбора именно сейчас. Как отмечает Виктория Куликова, менеджер Комитета бытовой электротехники Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА), такой сбор предлагали ввести еще в эпоху аналоговых устройств, когда происходило массовое копирование аудио- и видеокассет. Сейчас же у авторов и потребителей есть все возможности обойтись без посредничества ОКУ, собирающих и распределяющих отчисления между авторами.

(Инфографика: Оксана Грозная)

Напомним, впервые подобный налог введен в Европе в 1960-х годах. Михаил Юдин, юрист компании Axon Partners, считает, что спорность этой идеи проявилась в США в 1980-х, когда компания Sony выпустила видеомагнитофон с возможностью записи. Такая функция, по мнению правообладателей видеоконтента, нарушала их авторские и смежные права. Однако попытки отстоять данную точку зрения в судах потерпели фиаско. Зато после проигрыша они начали лоббировать введение налога с чистых носителей. Их позиции в США сильны по сей день.

Впрочем, развитие технологий требует пересмотра старых концепций. "Стриминг изменил способ потребления контента, — продолжает Михаил Юдин. — Поэтому логика тех, кто пытается обложить покупателей дополнительным сбором, мне непонятна. Аргумент, что такой налог существует в развитых странах мира, я считаю глупым и популистским. Например, то, что смертная казнь есть в США, не повод вводить её в Украине".

Не исключено, что в мировой практике отчисления в пользу авторов с продаж техники и носителей продолжают сохраняться в силу инерции и со временем будут изжиты. Так, Алена Перепеличная, юрист юридической компании Stron, считает сбор за частное копирование пережитком прошлого, от которого некоторые страны уже отказались. В их числе она называет Испанию и Грецию.

По ту сторону силы

Критики нововведения обращают внимание на его тёмную сторону. Они уверены, что, когда авторы контента начнут прозрачно получать роялти, стимул для роста получит один из весомых секторов теневой экономики. Речь идёт о дальнейшем росте нелегального импорта. Его доля в некоторых категориях товаров, с которых планируют взимать отчисления (например, мобильных телефонов и телевизоров), составляет около 30%. Ведение дополнительных отчислений не только исказит конкуренцию, но и приведёт к снижению поступлений в госбюджет от "белого" импорта. Произойдёт это из-за того, что дополнительный сбор ещё более увеличит разницу в цене между контрафактным и официально ввезённым товаром. В условиях кризиса фактор цены для потребителя играет ключевую роль. "Количество пиратского контента в интернете будет только расти, а пользователи нелегально ввезённой техники и пиратских сайтов не заплатят вообще никаких сборов", — считает Олег Дерлюк, управляющий партнёр юридической компании Stron.

"Те, кто не используют пиратский контент, а покупают электронные книги или слушают музыку через платные подписки, заплатят дважды" Анастасия Заднипряная

По мнению индустрии, выразителем которого выступает ЕБА, закон, предусматривающий уплату сборов с техники, необходимо запускать с нового года. "Сейчас важно провести переговоры в нормальном режиме, чтобы найти справедливое и логичное решение, ведь предложенный ранее формат не позволял представителям бизнеса полноценно приобщиться к переговорному процессу", — говорит Куликова. Контраргументом к её позиции выступает то, что авторы и исполнители, пострадавшие из-за карантина, нуждаются в поддержке уже сейчас.

К перспективам внедрения сбора опрошенные Фокусом эксперты относятся скептически. По мнению Михаила Юдина, ОКУ и ЕБА быстро не договорятся, а скорое введение тарифов могут отменить в суде. В свою очередь Олег Дерлюк считает, что для соблюдения авторских прав в Украине рациональнее бороться с нелегальным контентом, а не включать в стоимость товара сбор за частное копирование. Правда, для этого нужны совершенно другие материальные и временные ресурсы, тогда как введение сбора позволит поддержать авторов и исполнителей уже сейчас. Для нынешней власти это особенно важно, ведь в её рядах немало бывших шоуменов. Помогая коллегам по цеху сейчас, они страхуют себя в будущем, когда вновь вернутся на сцену.