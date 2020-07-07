Без инвестиций в электросети Украина будет терять 20 млрд гривен ежегодно, – эксперты

Такие проблемы обозначили в своем исследовании "Кризис на рынке электроэнергии. Влияние энергетической инфраструктуры на экономическое развитие страны" эксперты Центра Экономического Восстановления (ЦЕВ).

Об этом пишет в Facebook Александр Визир, председатель общественного союза "Умные электросети Украины", принимавший участие в обсуждении исследования.

В исследовании утверждается, что основное оборудование операторов систем распределения (облэнерго) было построено в 1960-70 хх годах, а спроектировано по нормам 1950-х годов. Поэтому проектный ресурс значительной части энергохозяйства ОСР уже исчерпан. Это влияет на техническое состояние электрических сетей и качество их обслуживания.

"В частности показатели SAIDI (средняя продолжительность отключения для каждого потребителя) за последние годы остаются почти неизменными (в пределах 617 – 696 мин в 2015-2018 годах) и являются наихудшими среди всех стран Европы (в 10-30 раз выше, чем в странах Западной Европы, в 6 раз – стран Балтии, в 3 раза – Польши)", – говорят эксперты.

При этом, согласно Энергетической стратегии Украины до 2035 года "Безопасность, энергоэффективность, конкурентоспособность" предусмотрено в 2020 году снизить показатели SAIDI до значения 450 мин.

Согласно материалам исследования, проблема плохого состояния электросетей – в значительной недоинвестованости: за 3 последних года инвестиции в распределительные сети согласно выполненных инвестпрограмм составляют 4 млрд в год. При этом необходимость инвестиций значительно выше.

"В случае игнорирования вызовов поставки электроэнергии находятся под угрозой полной недееспособности", – отмечают аналитики. Они видят два отрицательных последствиях износа сетей и отсутствия достаточного инвестирования в них: рост потерь электроэнергии и угроза массовых блэкаутов.

Эксперты ЦЕВ отмечают, что из-за технических проблем часть энергии не доходит до потребителя.

Министерство энергетики и угольной промышленности подсчитало, что в 2019 году технологические потери в сетях составили 12 887 000 000 киловатт-часов, или 10.35% всей передаваемой энергии. Если бы уровень потерь в Украине равен эстонскому (2, 2%), страна бы экономила около 16 миллиардов гривен в год.

"Потеря электроэнергии на сумму около 20 миллиардов гривен в год, которые будут стремительно расти и иметь негативный эффект на экономику и энергетический сектор", – говорят аналитики о последствиях недоинвестированости сетей.

Ранее главный научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований Эдвард Чоу заявил, что инвесторам в украинские электросети необходимы прозрачные условия и обоснованный доход на капитал.