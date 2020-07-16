Быстрее, проще, эффективнее: AB InBev Efes запустила B2B-платформу «ВыBEERрай»

Идя в ногу со временем и следуя мировым трендам, AB InBev Efes Украина первой в отрасли запустила B2B-платформу «ВыBEERрай». Этот сервис позволит партнерам компании заказывать продукцию онлайн 24/7.

B2B-платформа «ВыBEERрай» — это возможность оформить заказ в любое удобное время, получить доступ ко всему ассортименту компании, анализу представленности товара и онлайн-консультации по продукции. Воспользоваться сервисом смогут все официальные дистрибьюторы, заключившие договор с AB InBev Efes.

С «ВыBEERрай» торговые точки существенно сократят время на оформление заказа и смогут постоянно поддерживать в наличии полный ассортимент.

«Учитывая популярный сегодня тренд на цифровизацию, мы усовершенствовали формат общения с клиентами. Современный бизнес должен быстро адаптироваться под меняющиеся условия, сочетая традиционные и цифровые технологии, создавая новые услуги и новые возможности для продаж. Наши клиенты больше не ищут продукт, они ищут надежного консультанта, и наша задача — не просто соответствовать этому запросу, но и превосходить их ожидания», — поделилась Инга Паныч, директор отдела технологий и процессов продаж AB InBev Efes.

«ВыBEERрай» содержит всю необходимую информацию, в том числе сведения о предыдущих заказах. Кроме того, клиент дистрибьютора может сделать заказ на возврат тары, стать участником программы лояльности и получить предложение на уникальное онлайн-промо.

Для торговых точек будет работать служба поддержки 24/7, которая поможет выбрать товар, разобраться с оплатой и доставкой, решить технические проблемы. Со временем на платформе можно будет заказать весь перечень товаров из ассортимента дистрибьютора.

Сейчас в систему сервиса интегрированы около 118 складов дистрибьюторов и подключены около 5 700 активных торговых точек. В планах на 2020 год — увеличить их количество до 15 000.

Украина — не первая страна, в которой AB InBev Efes применила это передовое решение. Ранее подобные B2B-платформы были запущены в Китае и Бразилии. В результате в этих регионах объемы продаж компании увеличились более чем на 3%. Кроме того, количество представленных в точке товарных единиц увеличилось вдвое по сравнению с теми, кто осуществлял заказ по старинке, через торгового представителя.