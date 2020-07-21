Новое руководство ЗТМК сумело обеспечить бесперебойный производственный процесс, несмотря на сложное финансовое положение

Взаимодействие нового руководства Запорожского титано-магниевого комбината с Фондом госимущества Украины позволило обеспечить бесперебойный производственный процесс на ЗТМК. ЗТМК обеспечивается сырьем со стороны госкомпании ОГХК, находящейся в управлении Фонда госимущества. Предыдущее руководство ЗТМК, подконтрольное Дмитрию Фирташу, опустошило сырьевые склады предприятия и оставило после себя более 1,5 млрд грн долгов, включая задолженность по оплате труда, за электроэнергию и сырье. Об этом говорится в материале на "Вестях".

"Как стало известно нашей редакции по информации собственных источников, недавно на ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат" состоялось расширенное совещание. Слово перед коллективом держал Сергей Лубенников, который буквально 4 июня был назначен на должность директора предприятия. Он открыто рассказал коллективу, как обстоят дела на комбинате. Оказалось, ситуация критическая, но Сергей Лубенников попросил сотрудников не унывать, ведь вокруг решения проблем стратегически важного предприятия объединились все – и ТОП-менеджмент, и Фонд госимущества, и само государство. Цель одна – сохранить коллектив, модернизировать производство и расширить рынок сбыта производимой продукции", - сообщается в статье.

Сообщается, что и.о. директора ЗТМК Сергей Лубенников обратился к органам государственной власти с целью содействовать разблокированию счетов предприятия. Несмотря на сложное финансовое положение, ЗТМК продолжает производственную деятельность.

"Большую поддержку ЗТМК уже оказал непосредственно и Фонд государственного имущества. Он содействовал в обеспечении бесперебойных поставок ильменитового концентрата со стороны компании ЧАО "ОГХК", что позволило продолжить производственные работы на предприятии. Если бы не эта помощь ФГИ, комбинат уже сегодня мог бы простаивать, так как экс-менеджмент в буквальном смысле слова обнулил все сырьевые склады флагмана по производству титана", - отмечают авторы материала.

ЗТМК - единственный в Украине производитель губчатого титана. Предприятие также специализируется на производстве титанового шлака, титановых слитков и легированных сплавов. 51% акций ЗТМК принадлежит государству, 49% - компании Фирташа Tolexis Trading Limited.