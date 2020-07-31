По итогам 2020 года ВВП Украины сократится на 6%. Но дальше будет лучше

Спад реального ВВП во втором квартале составил около 11% в годовом измерении, говорится в ежеквартальном Инфляционном отчете НБУ.

Основной причиной спада стали масштабные карантинные ограничения на отдельные виды деятельности. Дополнительный отрицательный вклад внесло сокращение производства в сельском хозяйстве из-за позднего начала жатвы.

С ослаблением карантинных мероприятий в мае началось постепенное восстановление как внутренней, так и мировой экономической активности. Международно оживление привело к росту рост цен на мировых товарных рынках, что увеличило поступления от экспорта.

К полноценной работе уже вернулось большинство предприятий сферы услуг – наиболее пострадавшей во время карантина.

Ситуация на рынке труда хотя и остается хуже докризисной, однако перестала ухудшаться.

В конце второго квартала накоплен значительный бюджетный ресурс для поддержания экономики и финансирования выплат по долговым обязательствам.

НБУ прогнозирует:

украинская экономика сократится на 6,0% в 2020 году, но восстановит рост на уровне около 4% в последующие годы;

инфляция ускорится до 4,7% на конец года и приблизится к среднесрочной цели Национального банка – 5% в последующие годы;

государственный и гарантированный государством долг в 2020 году возрастет до 62% ВВП из-за наращивание дефицита бюджета, падения номинального ВВП, а также более слабого, чем в конце прошлого года, обменного курса гривны. В дальнейшем этот показатель будет снижаться на 2-3 процентных пункта в год.

Восстановление будет неравномерным по видам экономической деятельности. Наиболее пострадавшие от карантина отрасли, в частности, сфера услуг, торговля и транспорт частично восстановятся уже в третьем квартале. Однако из-за низкого спроса они еще долго не вернутся к докризисному уровню.

Восстановление в экспортных отраслях, в частности, металлургии, произойдет вместе с ростом мирового спроса уже в следующем году. Сельское хозяйство, вероятно, будет среди видов экономической деятельности, которые меньше всего пострадают от карантинных ограничений, однако в этом году ожидаются несколько меньшие объемы урожая из-за худших погодных условий.

Новые стимулы для развития получает IT-сектор, особенно в части проектов по организации удаленной работы, а также внутренний туризм.

Напомним, Минэкономики обновило свой макропрогноз на 2021–2023 годы. После утверждения правительством он станет основой для разработки госбюджета на 2021 год. Рост ВВП в 2021 году запланирован на 4,6% при инфляции 7,3%, в 2022 году – 4,3% и 6,2% соответственно.Таким образом инфляция выйдет за пределы целевого диапазона 5% +/- 1 п.п., на который нацелен Нацбанк.