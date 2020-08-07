Выйдут из тени и заплатят в бюджет 800 млн грн в год. Разработан законопроект по легализации служб такси

Министерство инфраструктуры Украины разработало и вынесло на обсуждение законопроект, благодаря которому службы такси в Украине начнут платить налоги и работать на законных условиях.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Сейчас в Украине работает много служб такси. По последним подсчетам количество людей, осуществляющих перевозки пассажиров на такси, достигает 220000, что составляет 1,1% от экономически активного населения страны. При этом, замечу, львиная доля перевозчиков предоставляют услуги незаконно, поскольку не имеют лицензии или не зарегистрированы как субъекты предпринимательской деятельности. Их количество достигает 98%", - написал он.

По его словам, ежегодный оборот рынка внутренних перевозок на такси и легковыми автомобилями на заказ составляет около 40 млрд гривен в год.

В пояснительной записке законопроекта говорится, что благодаря ему будет обеспечено поступление налогов и сборов от ведения деятельности по предоставлению услуг по внутренним перевозкам на такси и легковых автомобилях на заказ в бюджеты разных уровней за получение патента (оценивается в 800 млн грн в год).

При этом, патент на осуществление внутренних перевозок пассажиров легковыми автомобилями на заказ выдается физическому лицу сроком на один год или на один месяц.

Суть законопроекта

По мнению Криклия, новый законопроект должен вывести пассажирские перевозки из тени.

Что предусматривает законопроект:

простые и прозрачные правила выхода на рынок: отмена лицензирования для внутренних перевозок пассажиров на такси и легковыми автомобилями на заказ и замену его на уведомление о начале такой деятельности; обеспечение безопасности движения и ответственности перевозчиков перед пассажирами. возможность ведения деятельности в сфере перевозок пассажиров по заказу на основе патента, который можно приобрести сроком на один месяц или год для пассажиров - обязательное страхование, рост качества услуг и повышение безопасности. создание благоприятных условий для честной и прозрачной конкуренции.

В Министерстве сообщают, что замечания и предложения к проекту закона принимаются в течение месяца.