Искусство инвестировать от ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА

11 августа компания ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА проведет практический вебинар для начинающих инвесторов «Искусство инвестирования». Те, кто в дальнейшем планирует получать пассивный доход от ценных бумаг, узнают о главных азах сферы операций с деньгами, а также о возможных инструментах для инвестирования из уст профессиональных трейдеров с опытом торговли на фондовом рынке.

На вебинаре «Искусство инвестирования» эксперты ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА познакомят всех желающих с основными понятиями, которые нужно знать каждому новичку, а также поделятся пошаговой инструкцией, как действовать в условиях экономического спада и карантина тем, кто хочет развиваться, инвестировать в прозрачные финансовые инструменты и получать постоянный стабильный доход. Слушатели узнают о действенных стратегиях, которые сами трейдеры применяют в торговле.

«В сфере инвестирования нет такого момента, когда все знания получены и можно переходить к активным действиям на фондовой бирже», — уверены в ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА.

Эксперты ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА — практикующие трейдеры. Их полезные советы пригодятся всем, кто ищет источник дополнительного дохода, хочет выгодно и безопасно инвестировать, осуществить мечты и реализовать желания. Они также лично принимают участие в американских ІРО, ведь холдинг, в состав которого входит компания ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА, предоставляет доступ к торгам на ІРО. Заработок в среднем может составлять свыше 48% годовых и может достигать 100%*.

Компания Тикер Цена, долл. США Доходность с начала 2020, % TESLA INC TSLA 1409,38 +211,68 SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. SPOT 262,70 +77,97 NVIDIA CORP NVDA 402,42 +70,80 AMAZON COM INC AMZN 3008,91 +60,50 NETFLIX INC NFLX 478,50 +47,33 Общая сумма 5561,91 468,28% Средняя доходность 93,66%

* Среднестатистические данные за определенный временной период, они не гарантируют аналогичную доходность ценных бумаг других эмитентов и не гарантируют получение дохода по этим ценным бумагам в будущем; цены на акции могут меняться в зависимости от конъюнктуры рынка (прим. ред).

В рамках концепции повышения финансовой грамотности украинцев участие в вебинаре компании абсолютно бесплатно — нужно только зарегистрироваться, заполнив заявку по ссылке

Компания Фридом Финанс Украина дополнительно запустила курсы, которые будут полезны и интересны начинающим инвесторам и инвесторам с определенным опытом.

Во время обучения на программе «Основы биржевого дела» новички получают практический опыт инвесторов, торгующих на фондовых биржах США, Европы и Азии, учатся формировать доходный инвестиционный портфель. Здесь мы предоставляем сильную теоретическую базу по фондовому рынку: изучаем терминологию, особенности работы фондовых бирж и их участников, регулирование, риски и надежность фондового рынка. А также учим разбираться в ключевых биржевых инструментах: акциях и облигациях. Участники курса учатся выбирать финансовые инструменты и на практике выполнять разные торговые операции.

Более продвинутым инвесторам будет полезен курс «Технический и фундаментальный анализ». В программу входит изучение основных инструментов технического и фундаментального анализа, построение стратегии работы на фондовом рынке, риск-менеджмент, прогнозирование справедливой стоимости акций и потенциальной доходности. Полностью раскрывается процесс подбора, анализа и оценки акций. Также учим работать с аналитическими веб-ресурсами.

Но стоит отметить, чтобы быть успешным инвестором, важно постоянно обучаться и хотя бы периодически советоваться со своим инвестиционным экспертом. Ведь новичкам бывает сложно правильно оценивать риски и перспективы инвестиций. В этом им помогают менеджеры ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА, которые делятся экспертной аналитикой и инвестиционными идеями.

«Сначала знания, потом — действия», — говорим мы в ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА. Главный посыл, который компания трансформирует клиентам, ― свобода и новые возможности. Успешные кейсы наших клиентов свидетельствуют о том, что это — самая правильная стратегия.

Преимущества ФРИДОМ ФИНАНС как брокера:

Бесплатное открытие счета. Чтобы начать инвестировать и осуществить первые вложения, достаточно заключить брокерский договор, а это легко

Персональный инвестиционный консультант, который сопровождает все операции клиента

Сохранение полной конфиденциальности информации о клиентах.

ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА занимается продажей гособлигаций, корпоративных облигаций украинских компаний и акций на украинском фондовом рынке, предоставляет клиентам услуги по составлению инвестиционного портфеля, работает как депозитарное учреждение. Компания является подразделением международной группы Freedom Holding Corp., акции которой листингуются рядом с Apple, Microsoft, Tesla и др. на фондовой бирже NASDAQ в США. В команде холдинга работает более двух тысяч экспертов с опытом работы в финансовой сфере свыше 10 лет. занимается продажей гособлигаций, корпоративных облигаций украинских компаний и акций на украинском фондовом рынке, предоставляет клиентам услуги по составлению инвестиционного портфеля, работает как депозитарное учреждение. Компания является подразделением международной группы Freedom Holding Corp., акции которой листингуются рядом с Apple, Microsoft, Tesla и др. на фондовой бирже NASDAQ в США. В команде холдинга работает более двух тысяч экспертов с опытом работы в финансовой сфере свыше 10 лет.

Компании группы Freedom Finance предоставляют целый комплекс услуг. У клиентов есть доступ к фондовым рынкам Украины, США, Европы и Азии. Выбрать можно оптимальные по уровню рискованности и доходности инструменты. Торговать, к слову, можно с телефона — мы предоставляем доступ к онлайн-платформе Tradernet, через которую можно совершать все операции.