Искусство инвестировать от ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА
11 августа компания ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА проведет практический вебинар для начинающих инвесторов «Искусство инвестирования». Те, кто в дальнейшем планирует получать пассивный доход от ценных бумаг, узнают о главных азах сферы операций с деньгами, а также о возможных инструментах для инвестирования из уст профессиональных трейдеров с опытом торговли на фондовом рынке.
На вебинаре «Искусство инвестирования» эксперты ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА познакомят всех желающих с основными понятиями, которые нужно знать каждому новичку, а также поделятся пошаговой инструкцией, как действовать в условиях экономического спада и карантина тем, кто хочет развиваться, инвестировать в прозрачные финансовые инструменты и получать постоянный стабильный доход. Слушатели узнают о действенных стратегиях, которые сами трейдеры применяют в торговле.
«В сфере инвестирования нет такого момента, когда все знания получены и можно переходить к активным действиям на фондовой бирже», — уверены в ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА.
Эксперты ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА — практикующие трейдеры. Их полезные советы пригодятся всем, кто ищет источник дополнительного дохода, хочет выгодно и безопасно инвестировать, осуществить мечты и реализовать желания. Они также лично принимают участие в американских ІРО, ведь холдинг, в состав которого входит компания ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА, предоставляет доступ к торгам на ІРО. Заработок в среднем может составлять свыше 48% годовых и может достигать 100%*.
|
Компания
|
Тикер
|
Цена, долл. США
|
Доходность с начала 2020, %
|
TESLA INC
|
TSLA
|
1409,38
|
+211,68
|
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.
|
SPOT
|
262,70
|
+77,97
|
NVIDIA CORP
|
NVDA
|
402,42
|
+70,80
|
AMAZON COM INC
|
AMZN
|
3008,91
|
+60,50
|
NETFLIX INC
|
NFLX
|
478,50
|
+47,33
|
Общая сумма
|
5561,91
|
468,28%
|
Средняя доходность
|
93,66%
* Среднестатистические данные за определенный временной период, они не гарантируют аналогичную доходность ценных бумаг других эмитентов и не гарантируют получение дохода по этим ценным бумагам в будущем; цены на акции могут меняться в зависимости от конъюнктуры рынка (прим. ред).
Компания Фридом Финанс Украина дополнительно запустила курсы, которые будут полезны и интересны начинающим инвесторам и инвесторам с определенным опытом.
Во время обучения на программе «Основы биржевого дела» новички получают практический опыт инвесторов, торгующих на фондовых биржах США, Европы и Азии, учатся формировать доходный инвестиционный портфель. Здесь мы предоставляем сильную теоретическую базу по фондовому рынку: изучаем терминологию, особенности работы фондовых бирж и их участников, регулирование, риски и надежность фондового рынка. А также учим разбираться в ключевых биржевых инструментах: акциях и облигациях. Участники курса учатся выбирать финансовые инструменты и на практике выполнять разные торговые операции.
Более продвинутым инвесторам будет полезен курс «Технический и фундаментальный анализ». В программу входит изучение основных инструментов технического и фундаментального анализа, построение стратегии работы на фондовом рынке, риск-менеджмент, прогнозирование справедливой стоимости акций и потенциальной доходности. Полностью раскрывается процесс подбора, анализа и оценки акций. Также учим работать с аналитическими веб-ресурсами.
Но стоит отметить, чтобы быть успешным инвестором, важно постоянно обучаться и хотя бы периодически советоваться со своим инвестиционным экспертом. Ведь новичкам бывает сложно правильно оценивать риски и перспективы инвестиций. В этом им помогают менеджеры ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА, которые делятся экспертной аналитикой и инвестиционными идеями.
«Сначала знания, потом — действия», — говорим мы в ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА. Главный посыл, который компания трансформирует клиентам, ― свобода и новые возможности. Успешные кейсы наших клиентов свидетельствуют о том, что это — самая правильная стратегия.
Преимущества ФРИДОМ ФИНАНС как брокера:
- Бесплатное открытие счета. Чтобы начать инвестировать и осуществить первые вложения, достаточно заключить брокерский договор, а это легко
- Персональный инвестиционный консультант, который сопровождает все операции клиента
- Сохранение полной конфиденциальности информации о клиентах.