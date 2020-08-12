ОПЕК ухудшила прогноз мирового спроса на нефть – пандемия затягивается

На конец 2020 года потребление нефти в мире снизится до 90,63 млн баррелей в сутки, говорится в отчете ОПЕК. В 2021 году картель ожидает рост мирового спроса на 7 млн баррелей в сутки, до 97,6 млн баррелей. Считается, что в следующем году коронавирус уже не будет оказывать разрушительного влияния на мировую экономику.

До конца этого года мировые запасы нефти могут оставаться на высоком уровне из-за сохранения ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом. Динамика цен на нефть останется под давлением опасений второй волны пандемии и роста запасов нефти.

Это указывает на необходимость продолжения усилий по поддержке ребалансировки рынка. Причем действия нужны с двух сторон. Первая – сокращение предложения нефти за счет снижения добычи. Вторая – наращивание спроса на нефть за счет усилий правительств по оживлению мировой экономики.

Напомним, потери ВВП России из-за сокращения добычи в рамках сделки ОПЕК+ составят по 1,2% в 2020 и 2021 годах, сообщил заместитель министра финансов Владимир Колычев. Он пояснил, что объем добычи будет ниже, чем планировалось ранее.