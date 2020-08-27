"Укрзализныце" все-таки грозит разделение, – новый глава госкомпании

Новый глава "Укрзализныци" (УЗ), председатель ее правления Владимир Жмак хочет выделить в компании четыре вертикально интегрированные бизнес единицы: грузовые перевозки, пассажирские перевозки, инфраструктура и контейнерные перевозки. Об этом он сказал в интервью изданию "Лига.Бизнес".

"Я хочу выделить четыре вертикально интегрированные бизнес-единицы, с отдельными балансами, которые способны посчитать свои доходы и убытки: это грузовые перевозки, пассажирские перевозки, инфраструктура, и моя новация – отдельно вывести контейнерные перевозки. Контейнерные перевозки сейчас находятся в составе грузовых перевозок, но это в принципе отдельный вид бизнеса", – пояснил он.

Со временем бизнес-единицы должны превратиться в отдельные компании в составе холдинга УЗ.

Кроме того Жмак считает необходимым изменение корпоративной структуры компании. По его словам, система формирования правления компании сейчас достаточно сложная: набсовета предлагает членов правления Кабмину, который их и назначает. Решение правления оформляется двумя подписями: председателя правления и члена правления, отвечающего за то направление, по которому принимается решение. Члены правления контактируют напрямую с набсоветом по тем направлениям, за которые они отвечают.

"Для осуществления тех задач, которые я ставлю, мне нужна иерархически правильно построенная система, где я имею возможность принимать решения и отвечать за деятельность всего правления, а не только тех подразделений, которые находятся подо мной", – сказал новый руководитель. Об этом он и будет просить наблюдательный совет в процессе подписания контракта

Напомним, Кабмин 26 августа утвердил Владимира Жмака председателем правления УЗ. Набсовет выбрал его кандидатуру 12 августа.

В конце августа прошлого года тогдашний премьер-министр Алексей Гончарук заявил о планах Кабинета министров разделить УЗ на три компании.

В начале сентября президент Владимир Зеленский поручил Кабмину и Мининфраструктуры до конца 2019 года подготовить план реструктуризации УЗ.

В декабре прошлого года Кабмин утвердил план реформы УЗ, после которой компания превратится в холдинг. Об этом заявил тогдашний глава компании Евгений Кравцов. Этап разделения УЗ на три части ориентировочно займет два года. По плану, будут созданы пассажирская, грузовая и инфраструктурная вертикали. Корпортаривные услуги будут централизованы.

В июле член набсовета УЗ Сергей Лещенко сказал, что план реструктуризации предусматривает создание от трех до пяти вертикалей: грузовые и пассажирские перевозки, инфраструктура, ремонт и непрофильные активы.