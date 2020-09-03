Депутаты в первом чтении поддержали создание органа, который заменит налоговую милицию

Верховная Рада 3 сентября по полной процедуре рассмотрела в первом чтении проект закона "О Бюро экономической безопасности" (№ 3087) и альтернативные №№ 3087-1 и 3087-д.

Основной законопроект представил народный депутат Ярослав Железняк. Альтернативный и доработанный проект представил председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

По его словам, законопроект разработан с целью ликвидации налоговой милиции, оптимизации структуры и численности органов, ведущих борьбу с преступлениями в сфере экономики, устранения дублирования их функций. Предполагается создание Бюро экономических безопасности Украины с целью предотвращения, предупреждения, выявления, пресечения, расследования и раскрытия уголовных преступлений, отнесенных законом к их подследственности.

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Депутаты (245 голосов) поддержали проект №3087-д с предложениями профильного комитета.

После голосования Гетманцев написал, что закон принят в первом чтении, с поручением комитету доработать его, переведя Бюро из подчинения президенту в подчинение Кабмину.

"Это было не простое решение", – признал нардеп.

Напомним, народный депутат из фракции "Слуга народа", глава комитета Верховной Рады по финансовой, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев заболел коронавирусом.

Незащищенным слоям населения надо предоставлять адресные субсидии в денежной форме, считает Гетманцев.