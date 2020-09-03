Налоги на 500 км отремонтированных дорог. У Зеленского отреагировали на решение суда по ПриватБанку

Министерство финансов, Национальный банк, Приватбанк и Правительство не согласны с вынесенным решением и будут защищать интересы государства и банка в апелляционном суде.

Об этом заместитель руководителя Офиса президента Украины Юлия Ковалив написала на своей странице в Facebook, тем самым прокомментировав решение суда о принудительном взыскании с ПриватБанка почти 10 млрд грн (350 млн долларов) в пользу братьев Суркисов.

"Хочу подчеркнуть, что государственный ПриватБанк является частью стабильной и прозрачной банковской системы. Показатели банка соответствуют нормативам Нацбанка и ожиданиям вкладчиков, и государство будет защищать свои интересы и интересы граждан", – сказала она.

Также она отметила, что в случае принудительного взыскания средств с Приватбанка, из государственного бюджета и из карманов налогоплательщиков, будут взысканы налоги, сопоставимые с:

10 годами финансирования новой украинской школы, где растут и учатся наши дети;

500 км отремонтированных дорог, которые сшивают страну;

2 современные детские больницы такие как "Охматдит", где можно спасти сотни и тысячи детских жизней.

Напомним, 2 сентября Печерский районный суд удовлетворил требование шести офшорных компаний, связанных с братьями Григорием и Игорем Суркисами о взыскании с ПриватБанка $350 млн.

Компании требовали, чтобы ПриватБанк выполнял условия депозитных договоров, которые были заключены между ними и кипрским филиалом банка до национализации в декабре 2016 года. Общая сумма требований компаний – $250 млн тела депозитов и $100 млн процентов.

После национализации государство конвертировало эти средства в капитал, поскольку Суркисы были признаны связанными лицами с экс-владельцами банка Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.

25 июля стало известно, что ПриватБанк подал еще один иск в американский суд штата Делавэр, в котором требует возместить ему сотни миллионов долларов. представители ПриватБанка в суде, заявили, что его бывшие владельцы отмыли в США почти 800 млн долларов.