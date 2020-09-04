Участок для добычи янтаря на аукционе продали в 63 раза дороже стартовой цены
Государственная служба геологии недр (Госгеонедра) на повторном электронном аукционе продала участок "Западный первый" с залежами янтаря за 10,2 млн грн, что в 63 раза превышает стартовую цену лота.
Участие в торгах принимали три компании, победителем стала "Экоцентрресурс".
Это были повторный аукцион по продаже этого участка. Во время первого аукциона начальная стоимость лота выросла с 319 тыс. грн до 29 млн грн, но победитель не подписал протокол и не заплатил деньги. Поэтому аукцион был признан несостоявшимся.
Согласно правилам торгов, начальная цена на повторном аукционе была уменьшена на 50%.
Напомним, 17 июля на сайте Prozorro завершились первые электронные торги по двум янтарным участкам в Ровенской области. Во время аукциона стоимость лотов выросла в десятки раз от заявленной первоначально.
28 декабря прошлого года президент Владимир Зеленский подписал закон об урегулировании вопросов добычи янтаря.
В Житомирской области готовят участки для легальной добычи янтаря. Спецразрешения на их разработку будут продаваться на аукционах в системе Prozorro.