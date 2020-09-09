Госстат зафиксировал инфляцию в 1,5% и подешевение продуктов питания

По итогам августа 2020-го года, инфляция в Украине в годовом измерении ускорилась до 2,5%, но цены на продукты потребления в среднем снизились на 0,2%.

Об этом сообщает в отчете Госстат Украины в среду, 9 сентября.

"Базовая инфляция в августе 2020 года по сравнению с июлем 2020 года составила 0,1%, а с начала года – 1,5%", – отмечается, в отчете.

При этом, согласно опубликованному документу, потребительские цены в августе 2020 года по сравнению с июлем 2020 года снизились на 0,2%, но если считать с начала года – выросли на 1,2%.

"На потребительском рынке в августе цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 1,5%. Больше всего (на 13,5% и 8,4%) подешевели овощи и фрукты. На 0,9-0,6% снизились цены на кисломолочную продукцию, безалкогольные напитки, продукты переработки зерновых, макаронные изделия, сахар", – сообщила статистическая служба.

Кроме того, по данным Госстата, на 3,0% подешевели одежда и обувь, в частности, обувь – на 4,0%, а одежда – на 2,3%.

Таблица: Ukrstat.gov.ua

"В то же время на 3,4-0,9% подорожали яйца, рис, мясо и мясопродукты, подсолнечное масло", – указано в отчете.

Также статистическое ведомство зафиксировало подорожание тарифов на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 5,7%, что произошло "в основном за счет повышения цен на природный газ на 37,7%".

"Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,5%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,2%. Цены на транспорт выросли на 1,2% в первую очередь за счет подорожания топлива и масел на 2,8%, автомобилей – на 2,4%", – указал Госстат.

Таблица: Ukrstat.gov.ua

Одновременно, в документе сообщается, что по итогам августа 2020-го года, инфляция в Украине в годовом измерении ускорилась до 2,5%, по сравнению с 2,4% по итогам июля, до 1,7% – по итогам мая, до 2,1% – по итогам апреля и до 2,3% – по итогам марта.

Напомним, недавно премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в сложившейся экономической ситуации в Украине для поддержки экспортеров и разогрева экономики желательной является инфляции в пределах 6–7%.