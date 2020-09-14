Испугались Поляковой. Нардепы поддержат шоу-бизнес льготами

Верховная Рада Украины рассмотрит проект закона о поддержке шоу-бизнеса, туризма и креативных индустрий. Об этом во время заседания Согласительного совета Рады заявил глава партии “Слуга народа” Александр Корниенко.

По его словам, в ближайшую неделю депутаты рассмотрят в первом чтении изменения в Налоговый кодекс относительно поддержки сфер культуры, туризма и креативных индустрий.

Как отметил Корниенко, во время карантина организаторы концертов не знают, как им работать, поэтому проводят “креативные митинги под Кабмином”. При этом он заявил, что не хочет, чтобы подобные протесты переместились под Верховную Раду.

Напомним, 3 сентября певица Оля Полякова организовала митинг протеста под Кабинетом Министров. Полякова призвала присоединиться и других звезд, назвав политику властей по запрету массовых мероприятий дискриминационной, призвала прекратить эту несправедливость и дать возможность работникам эстрады зарабатывать.