Госстат подтвердил свою оценку падения экономики во втором квартале

Падение ВВП в первом квартале этого года составило 1,3% в годовом измерении, а в четвертом квартале 2019 года был рост 1,5%, в третьем – 3,9%, во втором – 4,7% и в первом – 2,9%.

Реальный ВВП во втором квартале (с учетом сезонного фактора) снизился на 9,9% в сравнении с первым кварталом.

Изменение реального ВВП (в % к соответствующему кварталу предыдущего года)

Номинальный ВВП (то есть в текущих ценах) во втором квартале составил 867,8 млрд грн или 20 744 грн в расчете на одного человека.

Напомним, правительство сохраняет прогноз спада ВВП в этом году на уровне 4,8% и ожидает его роста на 4,6% в следующем году.

НБУ ожидает снижение ВВП по итогам этого года на 6%, а в следующем году ожидает его роста на 4%.