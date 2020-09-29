Польская компания PGNiG выиграла тендер на поставку газа в Украину
Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG совместно со своим украинским партнером Energy Resources of Ukraine выиграла тендер на поставку газа для Оператора ГТС Украины.
Об этом говорится в сообщении компании PGNiG.
Отмечается, что поставки газа состоятся в период с 1 октября 2020 года по 1 мая 2021 года.
"Благодаря запасам газа, который PGNiG сохраняет в украинских подземных хранилищах, мы смогли предложить нашему контрагенту конкурентные цены", – сказал председатель правления PGNiG Ежи Квецинский.
По его словам, польская компания последовательно развивает свою деятельность в Украине.
В частности, по словам Квецинского, PGNiG с 2016 года уже поставила на украинский рынок более 3 млрд куб. м газа.
В то же время, только в первом полугодии 2020 экспорт газа PGNiG на украинский рынок составил 0,9 куб. м газа, что означает рост на 190% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Отметим, в конце января 2020 года Украина начала виртуальный реверс природного газа из Польши через газоизмерительную станцию (ГИС) "Дроздовичи".
А 1 января "Нафтогаз" заявил о завершении процесса анбандлинга: Оператор ГТС Украины вышел из группы НАК и теперь на 100% принадлежит Магистральным газопроводам, которые, в свою очередь, подчиняются Минфину.