Польская компания PGNiG выиграла тендер на поставку газа в Украину

Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG совместно со своим украинским партнером Energy Resources of Ukraine выиграла тендер на поставку газа для Оператора ГТС Украины.

Об этом говорится в сообщении компании PGNiG.

Отмечается, что поставки газа состоятся в период с 1 октября 2020 года по 1 мая 2021 года.

"Благодаря запасам газа, который PGNiG сохраняет в украинских подземных хранилищах, мы смогли предложить нашему контрагенту конкурентные цены", – сказал председатель правления PGNiG Ежи Квецинский.

По его словам, польская компания последовательно развивает свою деятельность в Украине.

В частности, по словам Квецинского, PGNiG с 2016 года уже поставила на украинский рынок более 3 млрд куб. м газа.

В то же время, только в первом полугодии 2020 экспорт газа PGNiG на украинский рынок составил 0,9 куб. м газа, что означает рост на 190% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Отметим, в конце января 2020 года Украина начала виртуальный реверс природного газа из Польши через газоизмерительную станцию (ГИС) "Дроздовичи".

А 1 января "Нафтогаз" заявил о завершении процесса анбандлинга: Оператор ГТС Украины вышел из группы НАК и теперь на 100% принадлежит Магистральным газопроводам, которые, в свою очередь, подчиняются Минфину.