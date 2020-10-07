"Цензура дошла до стен Нацбанка". Рожкова и Сологуб отреагировали на обвинения Совета НБУ

Первый замглавы Нацбанка Украины Екатерина Рожкова прокомментировала сообщение о полученном ею и заместителем главы Нацбанка Дмитрием Сологубом выговоре.

Рожкова рассказала свою версию произошедшего в Facebook.

"Дело в том, что мы дали комментарии изданию KyivPost для публикации о Национальном банке. Но поверьте, ничего крамольного, чтобы шло в разрез с "генеральной линией партии" не озвучивалось. Мы говорили, что независимость НБУ – это о коллегиальности. Что новой команде нужно немного времени, чтобы сработаться. И все в таком духе", - написала Рожкова.

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Она заявила, что решение принималось "вночі зухвало топором", то есть за закрытой дверью, без объяснения причин и заслушивания сторон. Закончила свое сообщение Рожкова словами беспокойства за независимость Нацбанка.

Сологуб тоже высказался по этому поводу, но уже в Twitter.

"Прозрачность является одной из пяти ценностей НБУ. Именно за это мы получили престижную награду в 2019 году. Поэтому выглядит дико получить выговор за профессиональные и беспристрастные коммуникации, даже если интервью "Интерфакс-Украина" и комментарий Kyiv Post не понравились многим во властных кабинетах", – написал Сологуб.

Член Совета Нацбанка Василий Горбаль подтвердил, что негативная реакция регулятора действительно вызвана высказываниями Сологуба и Рожковой в СМИ, которые в Нацбанке посчитали некорректными.

"Решение о выражении недоверия Екатерине Рожковой было принято почти единогласно. Те, кто воздержались, имели замечания только к формулировкам... Такое решение было связано с недавними публичными выступлениями Сологуба и Рожковой. Надо понимать, что банк - это прежде всего доверие. А последние интервью Сологуба и Рожковой были очень неоднозначно восприняты как экспертной средой, так и международными партнерами", - сказал Горбаль.

Глава налогового комитета ВРУ Данил Гетманцев, комментируя вынесенный членам правления НБУ выговор, подчеркнул, что не переносил бы "банальный бытовой конфликт на кухне НБУ в разрез высокой, а тем более международной финансовой политики".

"Очевидно, что жестко критиковать работу руководства НБУ, при этом негативно влияя на результат последнего, уместнее не состоя непосредственно в руководстве НБУ. Это понятно всем, кто владеет элементарной общечеловеческой моралью или, если хотите, порядочностью. Чего уж тем более обижаться на выговор за прямое нарушение инструкций, тобой же подписанных?", – написал Гетманцев в Telegram-канале.

2 октября состоялось заседание Совета Нацбанка Украины, на котором объявили выговор и выразили недоверие первому заместителю главы Нацбанка Екатерине Рожковой и заместителю главы Нацбанка Дмитрию Сологубу. Официальной причиной такого решения назвали "нарушения распорядительных актов НБУ, Кодекса этики работника НБУ, правил внутреннего распорядка для сотрудников НБУ и нарушения требований КЗоТ Украины".