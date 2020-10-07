Ожидания Мирового банка восстановления Украины – самые плохие из всех ранее сделанных

Экономика Украины вошла в коронавирусный кризис с достаточными макроэкономическими буферами благодаря осмотрительной денежно-кредитной и налогово-бюджетной политике в предыдущие годы. Об этом говорится в обзоре Мирового банка "COVID-19 и человеческий капитал".

Поэтому ожидается, что в 2020 году ВВП Украины снизится на 5,5%, что лучше, чем во многих странах региона. В то же время банк ожидает "умеренного" восстановления на уровне 1,5% роста в 2021 году и 3,1% – в 2022 году из-за медленной реализации структурных реформ. Он напоминает, что сохранение динамики реформ имеет решающее значение для устранения барьеров на пути инвестиций в страну и для обеспечения макроэкономической устойчивости.

Напомним, ЕББР прогнозирует, что спад ВВП Украины в 2020 году составит 5,5%, а рост в 2021 году – 3%. Правительство Украины ожидает спад экономики на 4,8% в этом году и ее восстановление на 4,6% в следующем. НБУ говорит о спаде в этом году на 6% (однако допускает улучшение своего прогноза до 5%), а в следующем году ВВП страны может вырасти на 4%.

В обзоре Мирового банка отмечается, что пандемия COVID-19 ударила по человеческому капиталу в Европе и Центральной Азии, отрицательно сказавшись как на образовании, так и на здоровье. Закрытие школ может привести к потерям в обучении, эквивалентным полному году обучения, и, вероятно, усугубит неравенство, непропорционально сказавшись на учащихся из неблагополучных семей.

Болезнь уже убила тысячи людей, и некоторые выжившие получают долгосрочный ущерб своему здоровью. Восстановление после пандемии потребует серьезных инвестиций как в образование, так и в здравоохранение.