В МВФ отреагировали на выговоры Рожковой и Сологубу

Обеспечение ответственности правления НБУ должно осуществляться согласно принципам управления Национальным банком – говорится в заявлении Люнгмана, передает "Интерфакс-Украина".

Он напомнил, что эти принципы были разработаны в консультациях со специалистами МВФ. "Их соблюдение усилило доверие к НБУ как к независимому и профессиональному центробанку, придало политике Нацбанка больше надежности и эффективности", – подчеркнул глава представительства.

Напомним, Совет НБУ 2 октября объявил выговор и выразил недоверие первому замглавы НБУ Екатерине Рожковой и замглавы Дмитрию Сологубу, сославшись на обращение главы Нацбанка и обвинив их в нарушении распорядительных актов НБУ, Кодекса этики, правил внутреннего трудового распорядка и требований Кодекса законов о труде.

Глава Нацбанка Кирилл Шевченко, который как член Совета поддержал решение о выговоре и недоверии, подчеркнул необходимость командной игры и соблюдения стратегии коммуникаций центробанка, одним из принципов которой является политика "единого голоса".

"Дело в том, что мы дали комментарии изданию KyivPost для публикации о Национальном банке. Но ничего крамольного, что бы шло в разрез с "генеральной линией партии" не озвучивалось", – пояснила Рожкова.

Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев сказал, что не переносил бы "банальный бытовой конфликт на кухне НБУ в разрез высокой, а тем более международной финансовой политики".

В НБУ сообщили, что все члены правления Нацбанка работают в обычном режиме и продолжают выполнять возложенные на них обязанности, а представление на увольнение кого-либо из них отсутствуют.