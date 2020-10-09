Fitch заявил о росте долгов крупных городов Украины из-за пандемии коронавируса

Экономические последствия пандемии коронавирусаCovid-19 окажут финансовое давление на бюджеты крупных украинских городов, существенно приумножив их долги.

Об этом сообщило американское рейтинговое агентство Fitch Ratings, 8 октября в своем "Обзоре украинских местных и региональных органов власти за 2020 год".

"Кризис в области здравоохранения приведет к снижению налоговых поступлений в 2020-2021 гг, а также ускорит увеличение долговой нагрузки на города в среднесрочной перспективе", – сообщают эксперты корпорации Fitch.

По оценкам американского агентства: "На операционных доходах рейтингуемых украинских городов будут негативно сказываться более низкие поступления от подоходного налога, как их основного источника доходов, а также снижение поступлений от местных налогов, по некоторым из которых был объявлен мораторий на несколько месяцев без компенсации со стороны государства".

Fitch Ratings присваивает рейтинги восьми украинским городам. По результатам нового анализа Киеву, Харькову, Львову, Одессе, Николаеву, Мариуполю назначили кредитоспособность "b+", со стабильным прогнозом, а Кривому Рогу и Запорожью определили кредитоспособность на уровне "b". Суверенный рейтинг Украины также определен, как "b".

Кредитные рейтинги Fitch / Источник: Wikipedia.org

Кредитный рейтинг – обычный финансовый инструмент для измерения степени надежности облигаций, выпускаемых той или иной компанией, корпорацией или даже государством.

"В связи с тем, что украинские города имеют "значительные" социальные обязательства, им приходится содержать коммунальные предприятия, которые являются убыточными", – отметили экономисты Fitch. Агентство сообщает, что проблемы у городских бюджетов возникнут в случае скачков на валютном рынке, "ввиду волатильности украинской гривны и отсутствия механизмов хеджирования", то есть страхования рисков.

Как отмечается в пресс-релизе Fitch, дальнейшее перераспределение обязательств между бюджетами разных уровней, негативно скажется на наполняемости госбюджета, а государство, вероятно, будет вынуждено прибегнуть к рефинансированию этих долгов, то есть набрать новых кредитов для погашения старых. В конечном счете, по прогнозу агентства, финансовая нагрузка обрушится на суверенного эмитента, то есть на правительство Украины.

Напомним, 7 октября, министр финансов США Стивен Мнучин предупредил, что Украину ожидает экономический кризис в связи с коронавирусом, который сильнее всего ударит по странам, которые не успели перестроиться под рыночные отношения.