Добить экономику РФ: СМИ рассказали, каксоюзники Украины хотят ужесточить санкции против Кремля

Ключевая цель Запада — закрыть "лазейки", чтобы РФ не могла обходить уже существующие санкции. Новые планы союзников, по словам журналистов, будут представлены по ходу встречи лидеров "Большой семерки" в Японии в конце мая 2023 года.

Международные союзники Украины разрабатывают новые санкции против России чтобы нанести решающий удар по экономике страны. Ключевая цель — закрыть лазейки в существующих ограничениях и решить проблему обхода санкций в целом, пишет агентство Bloomberg.

Международное сообщество считает, что жесткие санкции против РФ за вторжение в Украину пошатнули позиции российской экономики, но не нанесли сокрушительного удара. Это позволяет Владимиру Путину продолжать захватническую войну против Украины. Кроме того доходы Кремля уже скоро могут превысить свой целевой уровень даже в условиях ограничения цен на нефть. Благодаря этому правительству в Москве удается стабилизировать бюджет даже в условиях резкого роста военных расходов.

Ожидается, что новые планы США, Евросоюза и других союзников Украины будут представлены по ходу встречи лидеров "Большой семерки" в Японии в конце мая 2023 года. При этом отмечается, что поскольку ряд торговых и финансовых секторов России уже попал под санкции, найти новые области, которые значительно ограничивают возможности Москвы финансировать свою войну, довольно сложно.

Как объясняют официальные лица, новый пакет ограничительных мер будет в основном сосредоточен на лазейках в уже введенных санкциях. Например, обсуждается запрет на транзит многих товаров через территорию России и меры против судов, отключающих навигационные системы.

По словам источников, в США и Японии разрабатывают собственные ограничения. Правительство Канады работает над мерами, касающимися прав человека, включая предполагаемое похищение украинских детей и санкции в отношении российской военной промышленности.

Ожидается также, что лидеры "Большой семерки" добьются прогресса в механизме отслеживания российских алмазов через границы, что в конечном итоге может привести к ограничениям на эту торговлю.

Напомним, на днях депутат парламента из Великобритании Алисия Кэрнс предложила организовать для Украины "экономический "Рамштайн". Так она отреагировала на информацию, свидетельствующую о не слишком результативном влиянии санкций на российскую экономику.

По словам Кернс, нужно лишить главу Кремля возможности финансировать нападения на гражданское население. Она считает, что это можно сделать только в случае, если мобилизовать все правительства других государств, чтобы координировать экономические и военные действия.