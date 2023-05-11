"Мы финансируем обе стороны войны": журналисты рассказали, зачем Западу нужна Россия

По словам журналистов, у Запада нет достаточного количества ядерного топлива и нет возможности быстро нарастить его производство, чтобы обеспечить себя атомной энергией.

Ядерная энергетика на Западе переживает долгожданное возрождение с открытием новых реакторов в США и Европе и новым импульсом к скорейшему строительству. Однако Запад зависим от российского ядерного топлива, о чем пишет издание The Wall Street Journal.

В материале говорится, что у Запада нет достаточного количества ядерного топлива и нет возможности быстро нарастить производство. Еще более досадно, что крупнейшим источником важнейших ингредиентов является Россия и ее государственная монополия "Росатом", которая замешана в поддержке войны в Украине.

"Несмотря на прогресс в отрасли, зависимость от российского обогащенного урана для производства ядерного топлива оказалась непреодолимой", — пишут журналисты.

Сообщается, что после 1993-го года российское ядерное топливо стало настолько дешево, что западные поставщики с трудом могли конкурировать. Вскоре американские и европейские компании начали сокращаться, а Россия стала крупнейшим в мире поставщиком обогащенного урана. "Росатом" по-прежнему поставляет до четверти ядерного топлива в США.

"Эти деньги идут прямо в оборонный комплекс России. Мы финансируем обе стороны войны", — сказал Скотт Мелби, исполнительный вице-президент компании Uranium Energy, занимающейся добычей урана.

Сделка по ограничению ядерного оружия

Издание пишет, что согласно сделке 1993-го года США закупили у России 500 метрических тонн высокообогащенного урана, достаточного для 20 000 боеголовок, и преобразовали его в реакторное топливо. Москва получила срочно необходимые наличные деньги, Вашингтон уменьшил головную боль, связанную с распространением ядерного оружия.

Сообщается, что сделка была нужна для того, чтобы предотвратить попадание ядерных ракет развалившегося СССР не в те руки. Однако именно из-за нее ядерное топливо РФ стало таким дешевым.

По словам журналистов, предлагаемое новое поколение реакторов, которые сторонники рекламируют как менее рискованные и более экологически безопасные, чем текущие конструкции реакторов, требует особого типа топлива, являющегося ядерным эквивалентом высокооктанового бензина. Единственным источником этого топлива сегодня является "Росатом".

Пути решения проблемы

Сообщается, что двухпартийная группа в Конгрессе в настоящее время продвигает закон, запрещающий использование в США российского урана, создание национального запаса урана, расширение внутренних возможностей по переработке урана в топливо и включение урана в список важнейших полезных ископаемых страны.

По словам сенатора от штата Айдахо Джими Риша, сотрудничать с РФ так же, как раньше, не захочет никто даже после окончания войны в Украине.

"Потребуются поколения, прежде чем к русским снова возникнет доверие", — сказал он.

Напомним, что в Украине стартуют масштабные ремонты на АЭС. Зимой все энергоблоки, кроме Запорожской АЭС, которую оккупировали россияне, работали на максимальной от возможной на тот момент мощности. Поэтому теперь оборудование нужно перезагрузить свежим ядерным топливом.