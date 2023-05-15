От 7 тысяч и выше: в каких областях Украины получают самые высокие пенсии (инфографика)

По данным ПФУ, количество пенсионеров в стране увеличилось, а средний размер пенсии составил 5 238 гривен. Самая низкая средняя пенсия — в Тернопольской области, а самая высокая — в Киеве.

Впервые с 2018 года количество пенсионеров в Украине за квартал увеличилось — на 9 249 человек. Благодаря индексации, проведенной в марте, средняя пенсия достигла 5 238 грн. Об этом свидетельствуют данные Пенсионного фонда Украины.

Также с 7% до 10% увеличилась доля пенсионеров, получающих выплаты свыше 10 тыс. грн — до 1,06 млн человек.

В то же время доля пенсионеров, которые получают менее 3000 грн, уменьшилась с 39% до 30%. Всего такие выплаты от государства получают 3,25 млн. человек.

Сколько человек получают наименьшие и самые большие пенсии

По данным ПФУ сейчас около 33% пенсионеров получают среднюю или выше средней пенсию. В процентном соотношении это выглядит следующим образом:

более 10000 грн — 1 059 978 человек (9.9%);

5001-10000 грн — 2 475 515 человек (23.1%);

4001-5000 грн — 1 626 671 человек (15.2%);

3001-4000 грн — 2 282 090 человек (21.3%);

2001-3000 грн — 3 185 057 человек (29.8%);

меньше 2000 грн — 67 859 человек(0.6%).

В каких областях украинцы получают самые большие пенсии

Аналитический портал "Опендатабот" опубликовал инфографику с информацией о том, в каких областях получают самые большие и самые маленькие пенсии.

Сейчас наименьшая средняя пенсия в Тернопольской области — 3997 грн. Это на 24% меньше, чем средние выплаты по Украине. Самая большая средняя пенсия в Киеве: 7129 грн, что на 36% превышает средний показатель по Украине. При этом средний размер пенсионных выплат по Киевской области составляет 5412 грн.

Самые высокие пенсии получают в следующих областях Украины:

Донецкая — 6 560 гривен;

Луганская — 6 049 гривен;

Днепропетровская — 5 804 гривен;

Житомирская — 5 650 гривен;

Ровенская — 5 488 гривен;

Запорожская — 5 416 гривен;

Харьковская — 5 249 гривен;

Полтавская — 5097 гривен.

Отметим, что по данным Пенсионного фонда Украины, до индексации средняя пенсия в Украине достигала 4 622 грн.

Напомним, 12 мая Фокус писал о том, кому повысят пенсии в 2023 году. Минимальный предел увеличения пенсии составит 100 гривен, а максимальный — 1500 гривен.