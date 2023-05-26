Без туристов: растет ли в Украине спрос на наличные доллары и каким будет курс

Эксперты говорят, что летом 2023 года вполне вероятно отсутствие серьезных курсовых колебаний, а главным фактором влияния на курс и спрос на доллары будет оставаться вопрос ситуации на фронте.

В прошлые годы (довоенный период) летние колебания курса гривны в Украине могли быть вызваны повышенным спросом на доллары и евро со стороны туристов, покупавших валюту для зарубежных поездок. Однако в этом году такого спроса не ожидается, ведь в условиях войны не так много граждан планирует летний отдых за границей.

"Традиционный сезонный фактор увеличения спроса на наличную валюту в летние месяцы в этом году (как и в предыдущем) не сработает, поскольку существуют ограничения на выезд из Украины [для мужчин призывного возраста]. Да и расходы украинцев на традиционные отпуска значительно уменьшились в период военного положения. Поэтому единственным фактором, который мог бы вызвать всплеск спроса на валюту, остается резкое увеличение рисков безопасности. Однако, в текущих условиях такое увеличение кажется маловероятным", — рассказал Фокусу Александр Печерицын, директор департамента аналитических исследований Райффайзен Банка.

По его словам, стабильное предложение валюты, поступающей от валютных депозитов населения, полностью нивелирует все возможные текущие факторы, которые могли бы стимулировать спрос на валюту. Поэтому летом эксперт ожидает более или менее стабильного рынка.

Фактор зарубежного туризма больше не влияет на валютный рынок, ведь очень малая доля граждан планируют отдохнуть за границей этим летом. Фото: Pixabay

В то же время, по словам Александра Печерицына, безналичный рынок в мае находился под влиянием новостей о возможности приостановки действия зернового коридора. Это уменьшало продажу валюты экспортерами, а импортеры увеличили объем покупки на ожиданиях растущей волатильности, если договоренности о зерновом соглашении не будут достигнуты.

"Все это создавало дополнительное давление на Нацбанк, как элемент стабилизации рынка. Поэтому ежедневная продажа валюты Нацбанком несколько повысилась по сравнению с апрельскими уровнями. Однако пролонгация действия зернового коридора ослабила спекулятивные и панические элементы спроса на рынке, что несколько уменьшило дисбалансы на нем в последней декаде месяца", — констатировал эксперт.

Говоря об изменении Нацбанком официального курса, эксперт сообщил: в ближайшие месяцы НБУ вряд ли будет его менять.

"Мы не ожидаем изменения официального курса в ближайшие месяцы. Это подкрепляется статистикой интервенций Нацбанка за последние несколько месяцев, когда затраты на поддержание стабильного курса намного меньше, чем они были еще зимой, что уменьшает нагрузку на резервы. А стабильность курса помогает снижать давление на цены со стороны импорта, а также ослабляет среднесрочные девальвационные ожидания. С учетом этого, мы не считаем, что Нацбанку следует менять курс и в сентябре, если дисбалансы на рынке существенно не ухудшатся», — говорит Александр Печерицын.

Ранее Фокус писал, что главными факторами, определяющими ситуацию на наличном валютном рынке в среднесрочной перспективе, будет развитие событий на войне, девальвационные ожидания населения и предложение валюты.

Напомним, на валютном рынке Украины в мае не было заметных кардинальных изменений : НБУ продолжает активно поддерживать спрос на межбанковском рынке, а наличный курс пока не показывает тенденции к девальвационным колебаниям.