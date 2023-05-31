Новая цена света. Сколько будут платить украинцы за электроэнергию и почему увеличили тариф

С первого июня электроэнергия для населения будет стоить 2,64 грн за кВт-час. Почему растет стоимость электрической энергии и будут ли в 2023 году следующие этапы повышения тарифа?

На заседании Кабинета министров Украины вчера, 30 мая, был утвержден новый тариф на электроэнергию для населения. С 1 июня граждане будут платить 2,64 грн за кВт-час. Об этом сообщили на сайте правительства. Как объяснил министр энергетики Герман Галущенко, решение крайне сложное, но необходимое для масштабной подготовки энергосистемы к следующему отопительному сезону, которая продолжается на энергетических объектах страны.

"Это минимальный тариф, который позволит удержать энергосистему", — отметил Герман Галущенко. Он считает, что с поднятием тарифа средняя сумма в платежке за электроэнергию для одной семьи вырастет ориентировочно на сумму до 250 гривен. Фокус спросил экспертов, действительно ли в стране назрела потребность в изменении тарифа на электроэнергию, а также посчитал, какими теперь будут цифры в новых платежках украинцев.

Долгая история. Как в Украине менялся тариф на электроэнергию

О необходимости повышения тарифа Фокусу рассказывали профильные энергетические эксперты еще в 2021 году. Тогда, по подсчетам некоторых из них, рыночная цена электрической энергии для населения составляла около 2,5-3,5 грн за кВт-час. Однако в 2021 году правительство не решилось изменить тариф, а в 2022 году на фоне вторжения, активных военных действий и резкого падения платежеспособности населения такой шаг уже казался достаточно неуместным. Поэтому вопрос заморозили до весны 2023 года, когда и начались активные консультации в НКРЭКУ, Министерстве энергетики и правительстве относительно будущего повышения тарифа.

Последний раз в Украине повышенный тариф для населения был установлен с 1 марта 2017 года

Как напомнил эксперт по вопросам энергетики Украинского института будущего Андриан Прокип, последний раз существенное повышение тарифа произошло в течение 2015-2017 годов в пять этапов. В итоге был утвержден тариф 0,9 грн за кВт-час за объем до 100 кВт-часов и 1,68 грн за кВт-час – более 100 кВт-часов.

Как изменился тариф для населения в Украине в течение 2021 года

с 1 января 2021 года, была отменена более низкая ставка и тариф составил 1,68 грн за кВт∙ч (независимо от объема потребления);

с 1 октября 2021 года тариф был снижен: установлено 1,44 грн за кВт-ч для потребления до 250 кВт-ч и 1,68 грн за кВт-ч – выше лимита.

"Годами все составляющие тарифа росли – росли тарифы на распределение и передачу, росли цены в разных сегментах рынка, цены поставщиков, цены вообще в стране. Если посчитать индекс потребительских цен, то с 1 марта 2017 года он составил 92%. И росли зарплаты. У нас был искусственно ограничен рост тарифов, и это создавало проблемы для отрасли, и в итоге тариф для населения уже не покрывал цену самой электроэнергии, а лишь едва покрывал тариф на передачу и тариф на распределение. Все эти популистские упреки некоторых политических сил и активистов заостряли внимание на тарифах на электроэнергию, тогда как тарифы на связь, телевидение росли, и часто эти тарифы превышали цену электроэнергии", — говорит Андриан Прокип.

Стоимость телевидения, интернета, мобильной связи росла каждый год, а цена электроэнергии почти не изменилась с 2017 года Фото: Getty Images

Эксперты уверены: власти и политики намеренно затягивали вопросы повышения стоимости электрической энергии, чтобы получить политические дивиденды, ведь в Украине всегда на теме тарифов создавались пиар-кампании популистов, которым было важно, чтобы тарифы приобрели социальный резонанс. "Конечно, это главная тема политиков — спекуляции на цене электроэнергии. Средняя цена, что население платит за мобильную связь, выше стоимости электроэнергии. Каждый раз к власти приходят те, что рассказывают, как они заботятся о населении и держат цену на низком уровне ради людей. А энергетика в это время летит в пропасть", — считает Денис Саква, старший аналитик Dragon Capital.

В результате повышения тарифа на электрическую энергию расходы домохозяйств возрастут – в среднем на 300-700 грн. Фото: УНИАН

Как же теперь изменится платежка из-за повышения? Министр Герман Галущенко считает, что в среднем подрастет на 250 грн. Фокус посчитал разные варианты платежек до 1 июня 2023 года и с 1 июня 2023 года:

Потреблено 250 кВт-часов. Было: 360 грн. Будет: 660 грн. Потреблено 400 кВт-часов. Было: 468 грн. Будет: 1056 грн. Потреблено 650 кВт-часов. Было: 1032 грн. Будет: 1716 грн.

То есть, для домохозяйств ежемесячные затраты на электрическую энергию увеличатся на 300-700 грн. Конечно, чем выше объем потребления, тем дороже выйдет электроэнергия для домохозяйства. Тем не менее, в Украине будут продолжать действовать субсидии, которыми могут воспользоваться граждане с низким уровнем доходов.

Время перемен. Почему возникла необходимость увеличить тариф на электроэнергию для населения

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко объяснил: еще задолго до войны тариф на электроэнергию для населения не покрывал основных расходов компаний, которые обеспечивают, собственно, как производство, так и поставки электроэнергии. А повышение тарифа, безусловно, способно помочь улучшить финансовое состояние участников энергетического рынка. "Позитивно оцениваю решение правительства. Решение о повышении тарифа на электроэнергию принято с опозданием, компании на рынке давно работают с убытками. У нас население получает бесплатно электроэнергию, а оплачивает только распределение и передачу электроэнергии. В результате создавались долги. Решение абсолютно необходимое, дальше тянуть было некуда. Потому что огромный финансовый кризис в энергетике", — отметил эксперт.

По словам Андриана Прокипа, один из главных участников энергорынка — государственная компания "Энергоатом" — была долгое время убыточна, да и все участники рынка недополучали средства, в том числе, операторы системы распределения (облэнерго). "В условиях затруднительной финансовой ситуации и подготовки к отопительному сезону решение о повышении тарифа уже назрело", — говорит Прокип.

Чтобы отремонтировать энергоблоки, Энергоатому нужны средства Фото: УНИАН

Денис Саква уверен: решение о повышении тарифа – верный шаг, однако этот шаг не решает всех проблемных вопросов. И тем более речь не идет о скором возобновлении энергосистемы после атак ВС РФ благодаря новому тарифу, о чем говорит министр энергетики Герман Галущенко.

"Низкие тарифы, неплатежи, долги компаний, проблемы Энергоатома – сейчас средства пойдут на закрытие дыр, о скором восстановлении энергосистемы речь не идет. В энергетике все достаточно инертно. Повышают сейчас, а результаты (в вопросе восстановления системы) увидим через некоторое время, даже не знаю, когда", — говорит Денис Саква.

Андриан Прокип напомнил, что из-за нерыночных тарифов на электроэнергию в Украине все компании отрасли недополучали средства – как до 24 февраля 2022 года, так и уже во время войны. "Все компании страдали. Гарпок (ГП "Гарантированный покупатель") публиковал информацию о долгах, и там на 25 апреля долг — 32,5 млрд грн. А теперь, после повышения тарифа для населения, компании смогут получить больше средств, долги должны уменьшаться", – говорит эксперт.

Энергетики должны подготовить энергосистему к следующей зиме, а для этого высока потребность в средствах на ремонты и оборудование Фото: Brendan Hoffman / The New York Times

Кстати, в конце апреля руководитель ГП "Гарантированный покупатель" тоже говорил, что уменьшать долги можно только при условии изменения тарифа для населения.

"Уровень задолженности по ПСО для населения по состоянию на апрель этого года составляет более 30 млрд грн. И без стабилизации ситуации эта задолженность будет расти каждый месяц. И такая ситуация и по другим компаниям энергосектора. Ни единого источника для погашения", — отметил исполняющий обязанности директора ГП "Гарантированный покупатель" Артем Некрасов.

Напомним, ПСО – это механизм, введенный властями для минимизации влияния роста на рынке стоимости электрической энергии. Проще говоря, с помощью государственных компаний "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" (на которые возложены специальные обязанности — ПСО) возмещается все то, что не доплачивает население. То есть, эти компании должны покрывать разницу между реальным тарифом (ценой рынка) и установленным правительством тарифом для населения. И чем меньше платит население, тем больше отдают государственные компании всем остальным участникам рынка. То есть, финансовое состояние крупных государственных компаний ухудшается, а затем по цепочке ухудшается положение всех игроков энергетической отрасли.

"Это повышение тарифа может помочь улучшить финансовое состояние, в первую очередь, компании "Энергоатом", чтобы она вовремя отремонтировала атомные блоки, чтобы закупили оборудование, ядерное топливо, это все нужно", — говорит Владимир Омельченко.

Рыночная цена. Будет ли в Украине цена электроэнергии формироваться так, как цена бензина или интернета

Владимир Омельченко считает, что решение о повышении тарифа до 2,64 грн за кВт-час – временное, промежуточное, ведь Украине следует двигаться в сторону настоящего рынка электрической энергии, то есть и цену должно для населения устанавливать рынок, а не правительство.

"Важно отказаться от установления цен. Цены должны устанавливаться рынком, потребитель должен выбирать компанию, как это происходит с мобильными операторами. И к этому нужно двигаться. Первый этап перехода на рыночные цены – повышение тарифов. Рыночная цена у нас сегодня — около 5-5,5 грн за кВт-час. Что касается повышения сейчас до 2,64 грн за кВт-час, то, вероятно, расчет был следующий – не могли сразу повысить до рыночного уровня, ведь большой социальный резонанс, и пошли на компромисс", — считает Омельченко.

Эксперты говорят: со временем в Украине будет рынок электроэнергии, где цену будут формировать спрос и предложение, как это происходит на рынке топлива Фото: Фокус

Что касается будущего повышения тарифа на электроэнергию для населения, то в своих прогнозах эксперты единодушны: во время войны правительство вряд ли рискнет провести еще одно повышение.

"Не в условиях войны. Это будет происходить, но не во время войны. Рыночный тариф нужен, и нужно урегулировать систему субсидирования, нужна адекватная система", — говорит Андриан Прокип.

Владимир Омельченко считает, что переход к рыночным ценам в Украине состоится, но точно уже после завершения войны. Денис Саква также прогнозирует, что последующая смена тарифа произойдет в мирное время.

"Настоящая стоимость электроэнергии для населения — 5-6 грн за кВт-час. Сейчас до рыночного уровня тариф еще не доводят, а пытаются компенсировать потери последних шести лет", — отметил Денис Саква.