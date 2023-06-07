Пенсии в Украине: кто получит надбавку 4200 гривен к выплате

Политзаключенные коммунистического режима СССР получат пенсии за особые заслуги перед Украиной, а ежегодная надбавка согласно законопроекту будет подпадать под индексацию.

Некоторые пенсионеры в Украине согласно решению Верховной Рады могут рассчитывать на ежемесячную доплату в размере 4200 грн. О том, кто может претендовать на такую выплату, подробно рассказывает Фокус.

Кто сможет получить доплату в размере 4200 грн

Верховная Рада приняла законопроект № 8032 "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной" (по борцам за независимость Украины в XX веке)". Он гарантирует выплату надбавок к пенсии в размере 4200 грн в месяц с последующей индексацией. Ее будут получать украинские диссиденты — пенсионеры которые имеют статус борцов за независимость Украины в XX веке и в соответствии с Законом "О реабилитации жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов" подверглись репрессиям по политическим или религиозным мотивам в форме лишения свободы (заключение).

Также право на такие надбавки получили граждане, которых в настоящее время принудительно и безосновательно поместили в психиатрическое учреждение и сейчас реабилитированы в установленном законом порядке.

"Это люди, без которых мы бы не имели сегодня свободной Украины, и которых, к сожалению, уже очень мало осталось среди нас. Кроме того, из закона "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной" изъяты упоминания о советских наградах и званиях, а пребывание на высоких государственных должностях больше не будет основанием для назначения пенсий за особые заслуги. Еще один шаг в сторону политической и социальной справедливости", — заявил инициатор законопроекта Владимир Вятрович.

Отмечается, что политзаключенных коммунистического режима СССР в Украине не больше нескольких сотен.

Напомним, что в Украине граждане могут получать пенсии по выслуге лет. Они устанавливаются категориям граждан, работавших на работах, приведших к потере профессиональной пригодности или трудоспособности.

Ранее сообщалось, что в начале весны в Украине была проведена индексация пенсионных выплат. Повышение коснулось более 10 миллионов украинцев.