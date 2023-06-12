Пенсия по инвалидности в Украине: кто имеет право, каков размер и как оформить выплату

В Украине на размер пенсии по инвалидности влияет процент от размера пенсии по возрасту и присвоенная группа инвалидности.

Украинцы, которые по тем или иным причинам, связанным с потерей здоровья, не могут больше работать, имеют право на пенсию по инвалидности. Сколько денег таким людям выплачивает государство и от чего зависит минимальный размер пенсии рассказали в Министерстве социальной политики Украины.

Пенсия по инвалидности в Украине: кто имеет право на выплаты

В Украине пенсию по инвалидности согласно ЗУ "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" могут получить люди, которые в результате той или иной болезни не могут больше работать.

Также право на такую пенсию от государства имеют люди, которые получили не связанные с травмой на производстве увечья. Кроме того государство выплачивает деньги совершеннолетним украинцам, у которых был статус инвалида детства.

Какой стаж нужно иметь для выплаты пенсии по инвалидности

В Минсоцполитики разъясняют, что обязательным условием для назначения таких пенсий по нормам закона, вступившего в действие с 1 октября 2011 года, является наличие страхового стажа от одного до 15 лет — в зависимости от возраста и группы инвалидности.

Таким образом для получения пенсии человеку с инвалидностью в возрасте до 25 лет необходимо иметь хотя бы один год трудового стажа. Если пенсию по инвалидности хочет получать украинец от 54 до 59 лет, тогда понадобится подтверждение того, что у человека есть 10 лет страхового стажа.

Людям, младше 23 лет, которые оформляют пенсию по инвалидности ІІ и ІІІ группы, необходим все тот же год трудового стажа. А вот людям от 56 до 59 лет для начисления выплат нужно иметь уже 14 лет стажа.

Кроме того, всем украинцам, которые получили инвалидность по достижении пенсионного возраста, для начисления пенсии необходимо иметь 15 лет страхового стажа.

Если инвалидность наступила в период прохождения срочной военной службы, то пенсия по инвалидности назначается такому человеку независимо от наличия страхового стажа.

Размер пенсии по инвалидности в Украине в 2023 году

В зависимости от группы пенсия по инвалидности назначается в следующих размерах:

людям с инвалидностью I группы — 100 % пенсии по возрасту. Минимальный размер пенсии — 2300 грн;

украинцам с инвалидностью ІІ группы — 90 % пенсии по возрасту. Минимальный размер пенсии для людей, которые не работают — 2100 грн. Для работающих эта сумма составит 2093 грн;

людям с инвалидностью III группы — 50 % пенсии по возрасту. Минимальный размер пенсии для людей, которые не работают — 2100 грн. Для работающих эта сумма составит 2093 грн.

Сколько в Украине платят людям с инвалидностью, полученной в результате войны

Минимальный размер пенсии для людей, которые не могут работать из-за травм, полученных на войне, рассчитывается на основе прожиточного минимума. В июне 2023 года он составляет 2 093 гривен.

Таким образом люди с инвалидностью I группы будут получать не менее 13 604,5 гривны.

Украинцы с II группой инвалидности получат минимум 10 988,25 гривны пенсии.

А людям с инвалидностью III группы, которая связанная с боевыми действиями, выплатят минимальную пенсию в размере 7 534,8 гривны.

Размер "чернобыльской" пенсии по инвалидности в Украине

Минимальный размер пенсии для лиц с инвалидностью, наступившей в результате увечья или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы:

для I группы – 6 840 гривен;

для ІІ группы – 5 472 гривны;

для III группы – 4 218 гривен;

для детей с инвалидностью – 4 218 гривен.

Несколько по другим критериям рассчитывается минимальная пенсия для ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Она исчисляется на основе средней заработной платы, учитываемой для расчета пенсии. По состоянию на июнь 2023 года речь идет о сумме в 13 376,21 гривны.

Таким образом:

для I группы предусмотрена выплата в размере 13 376,21 гривны;

для ІІ группы выплата составит 10 700,97 гривны;

для ІІІ группы назначат пенсию в размере 8 025,73 гривны.

Какие документы нужны для оформления пенсии по инвалидности в Украине

Для оформления пенсии по инвалидности в 2023 году украинцу нужно подать в управление Пенсионного фонда Украины (ПФУ) лично или воспользовавшись порталом электронных услуг ПФУ такие документы:

заявление о назначении пенсии по инвалидности;

паспорт, ID-карта или другой документ, удостоверяющий личность, место жительства и возраст;

идентификационный номер налогоплательщика;

документы, подтверждающие страховой стаж (трудовая книжка, документы об обучении, военной службе);

выписка из акта осмотра медико-социальной экспертной комиссии об установлении группы, причинах и сроке инвалидности;

документы с информацией о заработной плате.

Напомним, 12 июня СМИ писали о том, какой максимальный размер пенсии в Украине и кто ее получает. Сейчас самыми высокими считаются пенсии от десяти тысяч гривен. Однако их получает меньшинство.

А 8 июня в Пенсионном фонде Украины рассказали, что узнать размер будущей выплаты можно онлайн. Это можно сделать с помощью сервиса "Пенсионный калькулятор", который позволяет рассчитать размер выплат.