Пенсии в Украине: кто получит дополнительную 1000 гривен в июле

Размер надбавок насчитывается индивидуально. Июльская индексация предназначена для тех, кто вышел на пенсию по специальным законам.

Часть пенсионеров могут получить дополнительные 1000 гривен к выплатам уже в следующем месяце — в июле. В частности, речь идет о тех, кто вышел на заслуженный отдых по специальным законам. Об этом пишет 24 канал.

В июле повышение пенсионных выплат в первую очередь коснется журналистов, ученых, а также чиновников. Размер надбавок будет насчитываться индивидуально. В среднем — от 100 гривен до 1000 гривен.

В том случае, если ваши пенсионные выплаты составляют 5076 гривен, то после июльского повышения могут возрасти до 6076 гривен.

Стоит отметить, что в марте этого года прошла масштабная индексация пенсий и выплаты увеличились на 19,7%. Тогда размер повышения колебался от 100 до 1 500 гривен.

Пенсии для военных: ждать ли изменений

В Украине военные с инвалидностью получают социальные выплаты, которые зависят от размера денежного довольствия конкретных граждан, а также от причин инвалидности.

Если инвалидность была получена в результате боевых действий, тогда выплата назначается в размере 60% от денежного довольствия. Во всех остальных случаях лица с инвалидностью получат 40%.

Перерасчет этого типа выплат в Украине произошел в марте и до когда 2023 года повышений больше не предусмотрено.

Напомним, 12 июня сообщалось, кто имеет право оформить пенсию по инвалидности в Украине, каков ее размер и как оформить выплату. На размер пенсии по инвалидности влияет процент от размера пенсии по возрасту и присвоенная группа инвалидности.