Из-за подрыва Каховской ГЭС: где и как можно бесплатно обменять подтопленные банкноты

В своем письме Нацбанк указывает на то, что поврежденные водой наличные национальной валюты банки должны принимать от населения и субъектов хозяйствования бесплатно для обмена или зачисления на счета.

В связи с техногенно-экологической и чрезвычайной ситуацией из-за подрыва российскими войсками Каховской ГЭС у физических лиц и субъектов хозяйствования могут быть наличные национальной валюты Украины, которая стала непригодной для использования в результате подтопления помещений. И участники рынка платежных услуг должны по обращению физлиц и бизнеса принимать непригодные для обращения банкноты бесплатно для обмена или зачисления на счета. Об этом говорится в письме НБУ №50-0007/40722 от 9 июня, текстом которого располагает Фокус.

Анна Золотько, директор департамента казначейских операций Юнекс Банка, в комментарии Фокусу сообщила: 9 июня НБУ разослал банкам, небанковским учреждениям, а также операторам почтовой связи письмо, в котором напомнил о существующих нормах и правилах приема поврежденных банкнот национальной валюты. В том числе, и поврежденных водой.

"Это абсолютно оправданная реакция регулятора, связанная, с одной стороны, с затоплением значительных территорий в результате подрыва дамбы Каховской ГЭС, а с другой — недавней волной жалоб на отказ и установление комиссий отдельными учреждениями за прием долларовых купюр старого образца. То есть, фактически НБУ просто действует на опережение", — говорит Анна Золотько.

По ее словам, само письмо не содержит никаких изменений в существующие инструкции приема банками и уполномоченными банками в НБУ поврежденных водой купюр. "Такие банкноты банки должны принимать безотказно, по стандартной процедуре приема изношенных купюр. Конечно, при условии, что они не вызывают подозрений относительно подлинности. Никаких бумаг, бланков или анкет при этом клиент заполнять не должен. Операция бесплатна", — отметила Анна. Золотько.

Согласно утвержденной процедуре, банки передают поврежденные купюры в уполномоченные банки, а те обменивают их на новые в НБУ.

Если банкноты невозможно разделить из-за влияния воды, в Нацбанке советуют не делать этого самостоятельно Фото: УНИАН

"В этой процедуре нет ничего нового или нестандартного. Все финучреждения прекрасно о ней знают. Следовательно, письмо НБУ следует воспринимать, как мягкое напоминание и предупреждение для тех учреждений, где по каким-то субъективным причинам может возникнуть соблазн отказать в приеме поврежденных водой гривневых банкнот", — говорит Анна Золотько.

В письме НБУ также есть рекомендация для владельцев поврежденных банкнот. "Среди рекомендаций для людей я бы подчеркнула правильный акцент от Национального банка не пытаться самостоятельно разделить склеившиеся купюры, пока они находились в воде. Это может привести к большему повреждению и сделать невозможным установление их подлинности", — объяснила Анна Золотько.

Напомним, Национальный банк Украины в письме № 25-0005/38228 банкам запросил сбор информации о расчетах физических лиц, но, как уже объяснили в НБУ, в результате этого не состоится персонифицированный сбор данных по каждому гражданину Украины и его платежам. С целью усиления надзора НБУ на периодической основе получает обобщенную информацию от банков-эквайеров исключительно относительно субъектов хозяйственной деятельности, что предоставляют платежные услуги, – юридических лиц, пользующихся услугами банков в электронной коммерции.