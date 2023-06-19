Подсели на иглу: кому Россия отдает свою нефть за бесценок из-за эмбарго

Индия существенно наращивает импорт российской нефти. Глава государственной нефтегазовой компании Винод Кумар утверждает, что только в 2023 году показатели выросли в 10 раз.

Западные санкции серьезно мешают экспорту российской нефти, правда полностью не блокируют этот процесс. Так, на РФ сейчас приходится около трети импорта сырой нефти Индийской государственной компании Indian Oil, пишет агентство Reuters.

По словам главы государственной нефтегазовой компании Индии Винода Кумара, в 2021-2022 годах доля российского импорта сырой нефти составила менее 2%. А в 2023 году показатели выросли в 10 раз и теперь составляют примерно до 20% в импорте сырой нефти Индией.

"В случае с Indian Oil скачок российского импорта более глубок: с 0,1% в 2021/2022 годах до 21,5% в 2022/2023. И думаю, в течение этого года цифры вырастут до 30%", — сказал он.

Он также добавил, что в будущем спрос на нефть, газ и бензин увеличится трехкратно, то же касается и импорта сырой нефти. Поэтому "России в этом будет отводиться главная роль".

По данным журналистов, которые изучили предварительные данные судоходных трекеров, импорт российской нефти Индией в мае 2023 достиг исторического максимума, поскольку активно покупали "черное золото" со скидками, уменьшив спрос на нефть с Ближнего Востока и Африки.

Отмечается, что из-за санкций Российская Федерация практически потеряла европейский рынок для сбыта своей нефти из-за войны в Украине. Теперь агрессор продает большую часть своих энергоносителей Китаю и Индии.

Поставки российской нефти в Пакистан

11 июня премьер-министр страны Шехбаз Шариф заявил, что в город Карачи прибыла первая в истории сырая нефть из РФ. По данным агентства Reuters, недавно Пакистан сообщил, что планирует разрешить бартерную торговлю с Россией, Афганистаном и Ираном, что, по словам аналитиков, может снизить потребность в долларах и риск трансграничной контрабанды энергоносителей.

А 15 июня появились сообщения, что Россия активно сбывает свои энергоресурсы Северное Корее. В Комитете санкций ООН зафиксировали, что нефтепродукты из России доставлялись в Северную Корею в период с декабря 2022 по апрель 2023. За это время в страну было поставлено 67 300 баррелей нефтепродуктов.

Отметим, что хоть Россия и пытается экспортировать экспорт энергоносителей, доходы российского госбюджета от этой отрасли в 2023 году должны заметно снизиться. Фокус в своем обзоре анализирует, как это повлияет на положение дел в экономике РФ и способность вести войну против Украины.