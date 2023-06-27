Пенсии в Украине: кто летом получит надбавку до 5 тысяч гривен

Ко Дню независимости Украины единоразовую прибавку к пенсии получат некоторые категории граждан, среди которых люди с инвалидностью, ветераны Второй мировой и российско-украинской войн.

В августе украинцы получат до 5 тысяч гривен прибавки к пенсиям в честь Дня независимости Украины. Об этом сообщает "24 канал".

Точная сумма выплат в 2023 году для конкретных категорий население пока неизвестна. Но СМИ предполагает, что выплаты будут не меньше тех, которые люди получили в 2021 году.

Прибавка к пенсии в августе 2023 года: кто получит повышенные выплаты

На повышенную разовую пенсию по поводу Дня Независимости Украины могут рассчитывать:

люди с инвалидностью I группы;

украинцы с инвалидностью II группы;

лица с инвалидностью III группы;

пострадавшие участники боевых действий;

пострадавший участники Революции Достоинства;

люди с особыми заслугами перед государством;

члены семей погибших;

участники боевых действий в Украине.

Кроме того в августе 2023 года прибавку к пенсии получат ветераны Второй мировой войны и жертвы нацистских преследований.

Обычно единоразовую надбавку к пенсии эти категории населения получали в мае перед празднованием Дня победы над нацизмом. Однако в 2023 году Кабинет министров принял решение перенести эти выплаты на август.

На сколько повысят пенсию в 2023 году

Дополнительно украинцы могут получить в августе от 612 до 4 421 гривны. Но эти расчеты, которые привело медиа, приблизительны. Так как за основу брались выплаты 2021 году, когда в стране не велись полномасштабные боевые действия.

Напомним, 16 июня стало известно, что двум категориям украинцев могут отменить пенсии. Пенсионеры, которые продолжают работать или имеют статус ФЛП, обязаны уведомить государство об этом. В противном случае существует риск потери пенсии, и средства, полученные в качестве выплаты, придется вернуть в бюджет.

Также в конце июня СМИ писали о том, что с 1 июля выплаты повысят на 20%, но их получат не все пенсионеры. Украинцы получат индивидуальный размер надбавки, так как он зависит от стажа и размера первоначальной пенсии, которую насчитали человеку.