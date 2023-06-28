От 100 до 1500 гривен: кому из украинских пенсионеров повысят пенсии в июле

Выплаты некоторых категорий граждан не пересчитывались и не повышались уже много лет. Из-за этого многих бывших госслужащих и ученых уже перевели на обычные пенсии по возрасту.

Согласно постановлению Кабинета Министров №168 от 24 февраля 2023 года от 1 июля должна состояться индексация пенсий для госслужащих и ученых. Об этом сообщает издание "На пенсии".

Отмечается, что это уже второй этап индексации, который предусмотрен указанным Постановлением Кабмина. С 1 марта текущего года большинство видов пенсий уже повысили.

Сейчас пенсии повысят лицам, пенсионные выплаты которым назначены по законам:

"О государственной службе";

"О службе в органах местного самоуправления";

"О статусе народного депутата Украины";

"О научной и научно-технической деятельности".

Пенсии этим категориям пенсионеров должны повысить на 19,7%, или на коэффициент 1,197. Речь идет о повышении только основного размера пенсии — без надбавок. Общий размер повышения не может быть меньше, чем 100 гривен. А максимальная сумма доплаты не может превышать 1500 гривен.

Кроме этого, пенсионерам, которые получают пенсии размером от 20930 гривен или выше, выплаты повышаться не будут, или более высокие пенсии повышаться не будут. То есть индексация происходит в пределах максимального размера пенсии, который сегодня равен десяти прожиточным минимумам (2093 гривны х 10).

Пенсии проиндексируют почти 300 тысячам пенсионеров, которые вышли на пенсию по специальному закону:

- ученые;

- государственные служащие;

- работники органов местного самоуправления.

Пенсии госслужащих и ученых не повышались и не пересчитывались уже в течение многих лет не пересчитывались и не повышались уже много лет. Из-за этого многих бывших госслужащих и ученых уже перевели на обычные пенсии по возрасту. Впрочем, указанное Постановление предусматривает возможность для таких лиц вернуться обратно на свои специальные пенсии, если в результате июльской индексации это станет целесообразным.

Напомним, что пенсионеры, которые планируют выехать за пределы Украины на постоянное место жительства, имеют право на выплату сразу 6 пенсий. Во время пребывания пенсионера за границей пенсия выплачивается в том случае, если это предусмотрено международными договорами Украины.

Ранее сообщалось, что в Украине приняли законопроект, согласно которому политзаключенные коммунистического режима СССР получат пенсии за особые заслуги перед Украиной. Надбавка составит 4200 грн в месяц с последующей индексацией.