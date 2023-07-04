Назначение пенсии: эксперты рассказали, куда обратиться, чтобы не потерять часть выплат

В Пенсионном фонде заявили, что гражданин по достижению пенсионного возраста должен подать документы о назначении пенсии в течение трех месяцев.

В Пенсионном фонде заявили, что гражданин Украины имеет право обратиться за назначением пенсионных выплат в течение трех месяцев после наступления права на них. Об этом пишет портал "На пенсии".

Сообщается, что человеку сообщат, какие именно документы он должен принести в Пенсионный фонд, чтобы ему назначили выплаты. Главное принести документ, который подтверждает стаж работы. Это трудовая книжка.

Однако, как отметили в Пенсионном фонде, она может быть признана недействительной, если будут нарушены инструкции по ее ведению. К примеру, без определенных печатей на титульной странице.

Также в ведомстве напомнили, что 15 апреля 2023 вступил в силу Закон Украины от 20.03.2023 № 2981-ІХ "О внесении изменений в Закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Он предполагает, что в период действия военного положения и даже в течение трех месяцев после его окончания, украинцы, которые проживали на оккупированных территориях или там, где велись боевые действия, могут получить выплаты со дня, который следует за днем достижения пенсионного возраста.

В Пенсионном фонде отметили, что срок обращения за назначением пенсии не истек по состоянию на начало полномасштабного вторжения РФ – 24 февраля 2022 года. Исключение возможно для тех, кто проживал на оккупированных территориях, и кому в период с 24 февраля 2022 года по 15 апреля 2023 года пенсия назначена со дня обращения.

Правда, как сообщается, норма не действует для тех, у кого срок обращения истек по состоянию на начало полномасштабного российского вторжения.

Напомним, что в Министерстве социальной политики рассказали, кто имеет право и каков размер пенсий по инвалидности. В Украине на размер пенсии по инвалидности влияет процент от размера пенсии по возрасту и присвоенная группа инвалидности.

Кроме того, Фокус писал о максимальном размере пенсий в Украине. Так, уже отменено назначение спецпенсий для всех категорий пенсионеров, кроме военнослужащих. Однако ранее начисленные суммы выплат не будут перерасчитываться.