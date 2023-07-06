Пенсионный фонд напомнил о надбавках: кто из украинцев получит больше

Пенсии в 2023 году можно получить большие. Надбавку на уход украинцам не назначают в случае, если граждане уже имеют государственную социальную помощь на уход.

В Пенсионном фонде Украины напомнили о законных надбавках пенсионерам в Украине. Граждане могут получить надбавки к ежемесячным выплатам по возрасту, по инвалидности и за выслугу лет. Об этом говорится в постановлении Кабмина № 654 "О повышении уровня пенсионного обеспечения граждан".

Украинцы имеют прав на соответствующие надбавки, поскольку это регулируется соответствующими нормами законодательства. Она назначается в таких случаях:

одиноким получателям пенсионных выплат по возрасту и за выслугу лет, которым нужен постоянный посторонний уход

лицам с инвалидностью I группы

одиноким лицам с инвалидностью III группы, достигшим пенсионного возраста

одиноким лицам с инвалидностью II группы, которым нужен постоянный посторонний уход или которые достигли пенсионного возраста

Для получения соответствующей надбавки к пенсии нужно пройти определенную процедуру. Также стоит собрать перечень документов. Выплаты назначаются на основании поданного заявления, но это не касается лиц с инвалидностью I группы. Также предоставляется справка медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) на основе заключения представителей врачебно-консультационной комиссии о потребности в постоянном постороннем уходе. Пенсионный фонд Украины после изучения этих документов принимает решение о назначении.

Стоит также помнить, что надбавку на уход не назначают в случае, если граждане уже получают государственную социальную помощь на уход. Норма регулируется положениями Закона Украины 1727-IV от 18.05.2004 "О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью".

Фокус 5 июля сообщил, как в Украине в ПФУ планируют уберечь накопления граждан от инфляции. Эксперты отметили, что это взаимосвязанный процесс, поэтому создание второго уровня пенсионной системы поможет реанимировать фондовый рынок. Кроме того, государство тоже может этому поспособствовать и повлиять на повышение пенсии 2023 года.