Больше не подлежит ограничениям: Британия впервые начала снимать санкции с россиян

В министерстве финансов Великобритании сообщили, что санкции были сняты с экс-зампредседателя правления Сбербанка Льва Хасиса. Причина отмены ограничений неизвестна.

Бывший первый зампредседателя правления российского Сбербанка, Лев Хасис, был официально исключен из списка лиц, на которые наложены санкции Великобританией. Это стало первым случаем снятия ограничений с российского гражданина в стране. Об этом сообщили в министерстве финансов Британии.

В соответствии с документом, бывший первый зампредседателя правления Сбербанка, Лев Хасис, больше не подлежит следующим санкциям:

арест активов: Теперь не распространяются ограничения на замораживание или конфискацию его активов.

запрет на предоставление трастовых услуг: Ограничения на предоставление трастовых услуг, которые были наложены на Лева Хасиса, больше не действуют.

Причину решения о снятии санкций с Хасиса британские власти не указывают.

Известие прокомментировал и российский источник "The Sanctions Times".

Канал напоминает о следующих фактах:

Санкции против Лева Хасиса были введены в связи с его работой в Сбербанке. Он занимался коммерческой деятельностью в секторах экономики, которые являются значительным источником дохода для российского правительства.

Лев Хасис ушел со своего поста, предположительно, в 2022 году, и, возможно, покинул Российскую Федерацию.

"Предположим, что кейс Хасиса – это только начало. На очереди Олег Тиньков и другие бизнесмены, громко заявившие о разрыве связей с российской экономикой и государством", – говорится в материале.

В настоящее время Лев Хасис никак не отреагировал на известие.

Что известно про Льва Хасиса

Ограничения в отношении Хасиса были введены в марте 2022 года.

Лев Хасис

Хасис в 1990-х годах был вице-президентом Альфа-банка, позднее занимал пост главного исполнительного директора розничной компании X5 Group (управляет сетями "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель"). В 2011 году он был назначен старшим вице-президентом крупнейшей в мире розничной торговой сети Walmart, став одним из немногих российских менеджеров, занявших топ-позицию в глобальной компании такого масштаба. В 2013 году Хасис начал работать в Сбербанке.

15 февраля того же года стало известно, что Хасис покинет правление банка. Глава Сбера Герман Греф отмечал, что набсовет согласился освободить его от занимаемой должности с 1 июня. При этом отмечалось, что Хасис продолжит сотрудничать со Сбером в качестве консультанта, а также займет пост президента, председателя совета директоров холдинга электронной коммерции, создаваемого банком.

Планировалось, что он уйдет с должности 1 июня 2022 года и возглавит холдинг Сбербанка в сфере e-commerce, однако в апреле прошлого года росСМИ сообщили, что Хасис переехал из России в США сразу после начала войны в Украине и никак не участвует в работе Сбербанка и его дочерних организаций.

После этого Госдума поручила комитету по безопасности и противодействию коррупции запросить в ФСБ, Генпрокуратуре, Следственном комитете и в правительстве информацию о достоверности сведений о выезде Хасиса и иных лиц с доступом к гостайне, а также о правомерности такого отъезда в условиях войны.

23 июня Фокус писал о том, что к РФ и Беларуси нужно применить одинаковые санкции. Давление на Российскую Федерации необходимо усиливать, поэтому Польша уже думает над 12-ым пакетом антироссийских санкций.

Ранее, 21 июня, мы сообщали, что в Евросоюзе хотят установить новый режим санкций, который будет накладывать запрет на экспорт в третьи страны за помощь России в обходе ограничений.