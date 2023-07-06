Перерасчет пенсий с 1 июля: как увеличились выплаты украинцев (инфографика)

По данным ПФУ, перерасчет выплат коснулся почти 20 тысяч граждан, а средний размер повышения составил 1020 гривен.

С 1 июля 2023 года в Украине провели индексации на 19,7% пенсий для некоторых категорий граждан. Процесс произошел автоматически, то есть пенсионерам не пришлось обращаться за перерасчетом лично. Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

Так, перерасчет пенсий коснулся 19 419 пенсионеров, средний размер повышения составил 1 020,71 гривен. Из них:

16 989 пенсионерам, которым пенсии назначены в соответствии с законом "О государственной службе", в среднем выплаты повышены на 1046,70 грн;

659 пенсионерам в закон "О статусе народного депутата Украины" — на 1450,98 грн;

1574 пенсионерам в закон "О службе в органах местного самоуправления" — на 634,89 грн;

197 пенсионерам в закон "О научной и научно-технической деятельности" — на 422,51 грн.

Как сообщили в ПФУ, перерасчет пенсий коснулся 19 419 пенсионеров Фото: Пенсионный фонд

В целом пенсии с 1 июля пересчитали:

чиновникам;

ученым;

народным депутатам;

работникам органов местного самоуправления.

Пенсии 2023: какие выплаты получают украинцы

Если у пенсионера есть 35 лет рабочего стажа и до выхода на заслуженный отдых его зарплата была на среднестатистическом уровне (около 14 тыс. грн), тогда у него есть право на пенсию в размере 35% от средней зарплаты за три года. Это означает, что гражданину государство ежемесячно буду выплачивать по 4 254 грн пенсии.

При минимальной зарплате за 35 лет работы пенсия составит 2 093 гривен.

Если размер зарплаты был в два раза выше средней, украинец получит пенсию в размере около 8 508 гривен.

Также недавно Фокус сообщил, как в Украине планируют уберечь накопления граждан от инфляции. Эксперты отметили, что это взаимосвязанный процесс, поэтому создание второго уровня пенсионной системы поможет реанимировать фондовый рынок. Кроме того, государство тоже может этому поспособствовать и повлиять на повышение пенсии 2023 года.

Еще напомним, у гражданина Украины есть право обратиться за назначением пенсионных выплат в течение трех месяцев после наступления права на них. В Пенсионный фонд нужно принести документ, подтверждающий стаж работы — трудовую книжку, оформленную в соответствии с инструкциями.