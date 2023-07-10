Придется выбирать: в Украине хотят обязать уходить из бизнеса перед походом в политику

Рада может рассмотреть законопроект, которым предлагается запретить осуществление полномочий народным депутатам, министрам, судьям и топ-чиновникам до окончательного отказа от бизнеса или выхода из состава наблюдательных советов.

В Украине хотят, чтобы все высокопоставленные госслужащие отказались от бизнеса, а также от участия в наблюдательных советах компаний, которые приносят им материальную выгоду. Для этого Кабмин уже регистрировал в Верховной Раде законопроект №9457 о внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении коррупции".

Что хотят изменить

Так, Верховной Раде предлагают усовершенствовать некоторые антикоррупционных механизмы. Например, запретить осуществление полномочий народными депутатами, судьями, чиновниками, топ-чиновниками до прекращения предпринимательской деятельности или выхода состава наблюдательных советов предприятий.

В пояснительной записке, сказано, что сейчас, благодаря действующему законодательству, депутаты, судьи, чиновники, топ-чиновники должны перед назначением "совершить действия, направленные на прекращение предпринимательской деятельности и прекращение ее полномочий в составе правления, других исполнительных или контрольных органов, наблюдательного совета предприятия или организации, с целью получение прибыли".

Но фактического прекращения полномочий не происходит. Поэтому предложенные изменения будут стимулировать депутатов, министров или судей выйти из бизнеса.

Инициаторы предлагают дополнить закон "О предотвращении коррупции" новыми абзацами и установить, что в период до прекращения полномочий в составе правления, других исполнительных или контрольных органов, наблюдательного совета предприятия или организации, имеющей целью получение прибыли, со дня назначения (избрания) на должность лицу, указанному в пункте 1 части первой статьи 3 Закона (депутату, топ-чиновнику, госслужащему, судье), запрещается участвовать в деятельности и принятии решений соответствующими органами и получать в связи с этим любые доходы (вознаграждение и так далее).

Отметим, что инициатором законопроекта №9457 является премьер-министр Денис Шмыгаль. Проект Закона был подан в Верховную Раду 5 июля 2023 года, но депутаты документ еще не рассматривали.

Напомним, что в Украине с 1 августа вернутся довоенные налоги и проверки. Все потому, что депутаты Верховной Рады Украины поддержали законопроект №8401, который является условием, предусмотренным соглашением с МВФ.

К слову, недавно Международный валютный фонд обнародовал обновленный меморандум с Украиной об экономической и финансовой политике в рамках программы расширенного финансирования. Как следует из документа, Украина обязалась выполнить еще четыре дополнительные требования, чтобы получить следующие транши от фонда.