До половины суммы: стало известно, почему пенсионеров могут лишить 50% выплат
Согласно законодательству Украины, существует ряд случаев, которые могут привести к удержанию от 20 до 50% суммы пенсионных выплат.
В Украине, в соответствии с действующим законодательством, установлено право взимания до 50% от общей суммы пенсии, при условии наличия соответствующего судебного решения или других соответствующих документов. Об этом говорится в законодательной базе.
Из-за чего могут взыскать до 50% пенсии
В Украине существует возможность осуществления вычета из пенсионных выплат в размере от 20% до 50% в зависимости от конкретных обстоятельств и наличия соответствующих юридических решений или документов.
Согласно законодательству Украины, следующие случаи могут привести к удержанию до 50% суммы пенсионных выплат:
- Содержание членов семьи (выплата алиментов).
- Возмещение убытков, связанных с кражей имущества предприятий и организаций.
- Компенсация ущерба, причиненного увечьем или другим вредом здоровью, а также связанный смертью пострадавшего.
- Возврат излишне полученных сумм заработной платы в случаях, предусмотренных законом.
Из других видов взысканий может быть удержано не более 20% пенсии.
Потеря части пенсии в случае скрытия трудоустройства
В случае, если украинец, получающий пенсионные выплаты от государства, возобновляет трудовую или бизнес-деятельность, ему требуется уведомить об этом Пенсионный фонд в течение 10 дней. Уведомление является необходимым для обеспечения соответствия пенсионного статуса и правильного расчета пенсионных выплат в связи с изменением статуса занятости.
Это можно делать путем подачи соответствующего заявления в дистанционном режиме через личный кабинет веб-портала электронных услуг Пенсионного фонда Украины с использованием квалифицированной электронной подписи (КЭП).
Если украинец, получающий пенсионные выплаты от государства, не уведомляет Пенсионный фонд о возобновлении трудовой или бизнес-деятельности в течение 10 дней, это может привести к риску потери пенсии, а также требованию возврата средств, полученных в виде переплаты, в бюджет.
Если пенсионер отказывается добровольно вернуть переплату, Пенсионный фонд Украины имеет право принять решение о вычете 20% из будущих пенсионных выплат с целью погашения задолженности. Это мера, применяемая для взыскания переплаты путем удержания части пенсионных выплат до полного возмещения суммы переплаты.
Напомним, что с 1 июля в Украине пенсии автоматически индексированы на 19,7% некоторым категориям пенсионеров. Повышение получили бывшие нардепы, ученые и госслужащие.
Ранее сообщалось, что в ПФУ рассказали, как получать надбавки к своим ежемесячным выплатам в зависимости от возраста, инвалидности и стажа работы.