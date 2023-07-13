Пенсии в Украине: сколько получат денег украинцы, которым не хватает страхового стажа

До 2028 года в Украине ежегодно будут увеличиваться требования, чтобы выйти на заслуженный отдых в 60 лет, но далеко не все успевают накопить стаж.

В Украине ежегодно меняется количество стажа, который необходим для того, чтобы выйти на пенсию. Украинцам рассказали, что делать тем гражданам, которым его не хватает. Об этом сообщает издание "На пенсии".

Начиная с 1 января этого года, чтобы выйти на заслуженный отдых в 60 лет, нужно было иметь минимум 30 лет страхового стажа. Процесс увеличения возраста будет продолжаться до 2028 года. Тогда украинцев понадобится уже 35 лет, чтобы выйти на пенсию. Те, у кого не хватает достаточно стажа, могут рассчитывать на социальную пенсию по возрасту.

Социальная пенсия: что это

Этот вид выплат назначается согласно Постановлению Кабмина №1098 "Об утверждении Порядка назначения временной государственной социальной помощи неработающему лицу, которое достигло общего пенсионного возраста, но не получило права на пенсионную выплату". Чтобы ее оформить, украинцам необходимо обратиться в органы социальной защиты населения по месту прописки или проживания.

Размер такой пенсии должен составлять разницу между прожиточным минимумом для лиц, которые потеряли трудоспособность (2093 гривны) и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека за полгода, но не больше 100% от прожиточного минимума (2684 гривны).

Этот вид выплат будет перечисляться каждые полгода с учетом изменений среднемесячного дохода.

Социальная пенсия: какие документы нужны

Гражданам необходимо обратиться в орган социальной защиты населения и предоставить следующие документы:

заявление;

паспорт, а также документ из Государственного реестра физических лиц-налогоплательщиков;

справка об имеющемся страховом стаже;

декларация о доходах и имущественном состоянии;

копия решения о назначении опекуна, если оформляется для лица, которое признанное недееспособным.

Напомним, 13 июля сообщалось, как украинцам не потерять право на выплаты до конца года, если они находятся за пределами Украины. До 31 декабря пенсионерам в других странах необходимо пройти специальную идентификацию. Сделать это можно легко при помощи двух способов.