Пенсии в Украине: у кого из пенсионеров могут забрать до половины выплат

Пенсионер в Украине может потерять часть суммы даже в том случае, если не известит ПФУ о возобновлении трудовой или бизнес деятельности.

Пенсионеры в Украине в определенных случаях могут остаться от 20% до 50% от выплаты. Положения закона Украины "Об исполнительном производстве" регулирует процесс выплат.

В случае, если есть решение судебных инстанций или другие соответствующие документы, этого не произойдет. В определенных случаях Пенсионный фонд Украины может лишить 50% пенсии, в частности в следующих:

на возмещение убытков от хищения имущества организаций и предприятий;

на содержание членов семьи (алименты);

на возмещение соответствующих убытков, причиненных увечьем или иным причинением вреда здоровью, а также в связи со смертью потерпевшего;

на возврат полученных лишних сумм заработной платы в предусмотренных законодательством случаях.

Также в других случаях украинцев могут лишить и меньшей суммы — до 20% выплат. Кроме того, пенсионер останется без части средств, если не сообщит ПФУ о возобновлении трудовой или бизнес-деятельности. Это нужно сделать в течение 10 дней.

В случае, если пенсионер откажется от добровольного возврата переплаты, из его следующих пенсий могут вычесть до 20% от суммы. И эти средства вернутся в бюджет.

Напомним, 26 июня Пенсионный фонд Украины сообщил, что определенных граждан могут лишить пенсии. Украинцы, которые и в дальнейшем продолжают работать или имеют статус ФЛП, обязаны сообщить государству об этом. В противном случае существует риск потери пенсии, и средства, полученные в качестве выплат, придется вернуть в бюджет. Органы ПФУ должны получить всю информацию от пенсионеров относительно факта начала трудовой деятельности, а также и о прекращении регистрации предпринимательской деятельности или увольнения с работы, подавая соответствующее заявление в инстанции.