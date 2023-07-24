Одни препятствия: почему Евросоюз может не отдать Украине арестованные активы РФ

В Европейском Союзе хотят передать Украине арестованные активы России только законным путем, но именно на этом этапе и возникают большие проблемы.

Руководство Европейского Союза считают, что передача арестованных активов России на послевоенное восстановление Украины негативно повлияет на репутацию блока в рамках международного права. Об этом пишет издание The Economist.

Отмечается, что передать арестованные средства Украине — сложная процедура, поскольку в международном праве отсутствует четкий способ ареста активов без голосования в Совете Безопасности ООН, решения Международного суда и так далее. Проблема еще и в том, что для каждого из них требуется согласие Москвы.

По данным издания, послы 27 стран-членов ЕС уверены, что столкнутся с огромными юридическими проблемами. Поэтому лидеры блока уже сообщили Еврокомиссии, что согласятся только с юридически правдоподобным предложением. Например, ввести налог на непредвиденные доходы для частных фирм, которые владеют замороженными российскими активами.

По словам экспертов, такой план юридически план обоснован. Например, частный клиринговый центр и депозитарий ценных бумаг в Бельгии Euroclear прекратили все финансовые сделки с Россией после санкций. При этом такие холдинги генерируют прибыль и дальше. Например, 720 миллионов евро доходов компания Euroclear получила только по итогам первого квартала этого года.

Эту прибыль можно было бы облагать большим налогом – по ставке, приближающейся к 100%, – чтобы получить доход. Расчетная палата сохраняет что-то для компенсации расходов на управление наличными, а также для любых высших требований к капиталу, назначаемых регуляторами.

Ранее также стало известно о разногласиях между Центробанком ЕС и лидерами-блока, поскольку глава ЕЦБ Кристин Лагард уверена, что действия против санкционных активов РФ может привести к финансово кризису в Евросоюзе, а также повлияют на ликвидность единой валюты.

Но в Еврокомиссии не согласились со словами Лагард, акцентировав внимание на том, что любой риск уже был оценен еще в ходе первых блокировок российских активов в феврале 2022 года, когда Россия только вторглась в Украину.

Добавим также, что в США еще в конце 2022 года приняли законодательные изменения, открывшие возможность использования замороженных средств россиян для нужд Украины.

Напомним, что министр юстиции Денис Малюська 9 июля в эфире телемарафона рассказал, что Украина и международные партнеры уже разработали механизм компенсации ущерба, нанесенного Россией в ходе полномасштабной войны.