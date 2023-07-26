Пенсия в 50 лет: кто из украинцев модет выйти на заслуженный отдых раньше срока

Выйти на пенсию в 50 лет могут исключительно женщины или многодетные отцы, которым предоставлено такое льготное право.

В Украине определенные граждане, достигшие пенсионного или предпенсионного возраста, имеют возможность выйти на заслуженный отдых в 50 лет, вместо установленных обычно 60 лет. Однако, для этого необходимо соблюсти определенные условия, а именно: иметь достаточный стаж работы и принадлежать к определенной категории. Об этом сообщают в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Кто может выйти на пенсию в 50 лет

Это преимущество доступно для женщин вне зависимости от их профессиональной деятельности или других обстоятельств.

Однако для этого нужно отвечать нескольким требованиям:

родить пятерых и более детей

иметь 15 лет страхового стажа

Обратите внимание! Возможность выхода на пенсию в 50 лет для женщин исключительно для них, и она не распространяется на мужчин. Если женщина не воспользовалась этой возможностью и не вышла на пенсию в 50 лет, то мужчина не может сделать это на себя вместо нее.

Однако, многодетным отцам предоставляется определенное льготное право. В некоторых странах или регионах, многодетные отцы могут иметь возможность выйти на пенсию в 55 лет, при условии, что у них имеется минимальный страховой стаж, обычно составляющий 20 лет. Эта льгота предоставляется как поддержка семей с многими детьми.

Как оформить такую пенсию

Для этого нужно подать следующие документы:

документ, удостоверяющий личность

документ, удостоверяющий приобретенный страховой стаж

свидетельства о рождении детей или их паспорта

Возможность подать заявление о назначении досрочной пенсии возникает не ранее, чем за один месяц до достижения пенсионного возраста и желательно не позднее трех месяцев после этого события, в орган Пенсионного фонда.

При условии, что заявление было подано своевременно, выплаты пенсии будут начислены со дня, когда вам исполнилось 50 лет (для женщин, которые выходят на досрочную пенсию).

Что будет с пенсиями украинцев в августе

В марте 2023 года состоялся первый этап индексации пенсий на 19,7%, который затронул всех пенсионеров, получающих пенсию по Закону Украины "Об общеобязательном пенсионном страховании". Это повышение коснулось более 10 миллионов украинцев.

Затем второй этап индексации пенсий состоялся в апреле, и третий, последний этап индексации — в июле.

Следует отметить, что в 2023 году дополнительных повышений пенсий не планируется. С августа текущего года все украинцы, чьи пенсии перечисляются, должны получать обновленные суммы, соответствующие уровню индексации.

Средний размер прибавки составляет от 400 до 700 гривен. Для каждого пенсионера индексацию вычисляли индивидуально. В то же время чем большую пенсию получал человек, тем больше ему добавляли к ней.

Перерасчет произвели для:

государственных служащих

работников местного самоуправления

народных депутатов

ученых

работающих пенсионеров

лиц, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы

людей, уволенных с военной службы (увеличили пенсии по инвалидности)

Эти группы населения получат или уже получили повышение к своим пенсионным выплатам.

Напомним, в Украине существуют меры принудительного исполнения решения судебной инстанции, поэтому пенсионеры-должники могут лишиться 50% выплат.

Еще Фокус 21 июля писал, что некоторым категориям пенсионеров до конца года могут поднять выплаты. В Минсоцполитике изучают вопрос, как сделать большими пенсии тем пожилым украинцам, которые получают меньше 3-4 тысяч гривен.