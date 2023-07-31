Европарламент конфискует замороженные активы ЦБ РФ в рамках 12-го пакета санкций, — депутат

По словам европарламентария от Германии Гуннара Бека, конфискация замороженных средств России станет шагом, который приведет лишь к дальнейшей эскалации конфликта.

Европарламент намерен конфисковать замороженные активы Центробанка России в рамках разработки нового, 12 пакета санкций. Об этом сообщил депутат ЕП от Германии Гуннар Бек в комментарии российскому изданию "Известия".

По мнению европарламентария, российским властям следует "подготовить судебный иск против любого подобного шага уже сейчас, поскольку Запад действительно может на это пойти".

Он также отметил, что конфискация замороженных средств России станет шагом, который приведет лишь к дальнейшей эскалации конфликта.

"Санкции теперь могут быть направлены на создание правовой базы для конфискации активов российского Центробанка, которые в настоящее время заморожены в ЕС. Я бы посоветовал правительству РФ подготовить судебный иск против любого подобного шага уже сейчас, поскольку Запад действительно может на это пойти", — заявил депутат.

Напомним, что Соединенные Штаты и Европа уже несколько месяцев бьются над вопросом, как заплатить за восстановление Украины после войны. Предполагаемые затраты выросли до 500 миллиардов долларов, а некоторые эксперты называют цифры до 1 триллиона долларов.

А также 23 июля в издании The Economist заявили, что руководство Европейского Союза считает, что передача арестованных активов России на послевоенное восстановление Украины негативно повлияет на репутацию блока в рамках международного права.