Украинцам согласовали предоставление средств на ремонты помещений: кто получит помощь

Правительство на ремонт помещений, поврежденных войной, выделило в среднем по 2 тыс. долларов на заявку. Выделенных выплат хватит на покрытие шестой части от потребностей.

Министр инфраструктуры Александр Кубраков сообщил, что по программе еВідновлення выделено почти 400 млн грн на мелкий ремонт помещений, поврежденных в результате войны. О деталях финансирования программы восстановления рассказала пресс-служба правительства.

По словам Кубракова, правительство еженедельно собирает специальные совещания с представителями местного самоуправления, чтобы принимать решения по восстановлению. В частности, согласована выплата для 4806 заявителей, которые получат 389 млн грн по программе еВідновлення. Средства пойдут на мелкие ремонты домов, указал министр.

Отметим, согласно обнародованным данным, каждый заявитель получит в среднем по 81 тыс. грн на ремонт (или около 2 тыс. долл.).

Сбор заявок на мелкий ремонт домов начался 10 мая. Заявки подавали жители областей, на территории которых происходили боевые действия: Харьковской, Киевской, Херсонской, Николаевской и Донецкой. В течение почти трех месяцев заявки подали 31 176 человек.

Таким образом, выплаты получила шестая часть тех, кто нуждается в восстановлении жилья. Указанное число свидетельствует, что правительству нужно отыскать в шесть раз больше средств, чем уже выделено, чтобы удовлетворить потребности граждан — ориентировочно, 2,4 млрд грн (или 64 млн долл.).

Министр Кубраков пояснил, что финансирование мелкого ремонта — это лишь часть программы восстановления. 1 августа начинается следующий этап — компенсация за уничтоженное жилье. Чиновник перечислил, кого именно касается этот этап:

жителей временно оккупированных территорий;

людей, которые самостоятельно восстановили жилье;

людей, дома которых были разрушены и нуждаются в капитальном ремонте.

"Уже разрабатываются и утверждаются механизмы, в том числе совместно с международными финансовыми институтами", — пояснил министр. Также он напомнил, что заявки обрабатываются местными комиссиями, которых по Украине создано 520 шт.

Чтобы воспользоваться возможностями программы "еВідновлення Дія", нужно перейти на соответствующий сайт и действовать в соответствии с инструкциями.

Напоминаем, правительство нарабатывает пути разминирования сельскохозяйственных угодий, для которых не хватает имеющихся 3 тыс. саперов и 26 машин. Для этого заключено соглашение с Хорватией, которая построит заводы по выпуску спецтехники.

Программа по финансированию восстановления жилья, поврежденного войной, стартовала в мае. Министр Кубраков тогда отметил, что в Украине в ремонте нуждаются 18,5 тыс. многоэтажек и 142 тыс. частных домов.